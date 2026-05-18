Những cột trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng

Dự án cầu Hồng Hà nằm trên tuyến Vành đai 4 - một trong những công trình giao thông trọng điểm, mang tính chiến lược của TP Hà Nội. Chỉ sau hơn nửa năm khởi công kể từ ngày 31/10/2025, dự án đã bắt đầu hình thành diện mạo rõ nét với hệ thống trụ cầu vươn cao trên mặt nước và hai bên bờ sông Hồng.

Cầu Hồng Hà là dự án cầu nối liền hai bờ sông Hồng trên địa phận TP Hà Nội, điểm đầu bắt đầu từ xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) ở bờ Nam và điểm cuối thuộc xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ) ở bờ Bắc.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 6km, bao gồm cả cầu chính và đường dẫn hai đầu, quy mô cầu đảm bảo 4 làn xe cơ giới, với mặt cắt ngang khoảng 24,5m.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày giữa tháng 5 với thời tiết nắng ráo, mặt nước sông Hồng còn thấp, thuận lợi cho việc thi công. Trên công trường, rất nhiều loại máy móc, xà lan cỡ lớn cùng hàng trăm công nhân làm việc nhộn nhịp, hoạt động "3 ca, 4 kíp" trên công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Công trường cầu Hồng Hà ở phía xã Ô Diên (bờ Nam sông Hồng) hình thành những cột trụ cầu, dày đặc các loại máy móc, cần trục và công nhân đang làm việc liên tục trên công trường.

Dưới thời tiết nắng nóng của Hà Nội những ngày giữa tháng 5, hàng trăm công nhân vẫn làm việc tất bật, đảm bảo tiến độ cho dự án.

Những trụ cầu Hồng Hà đầu tiên dần lộ hình hài, vươn cao lên theo từng ngày giữa sông Hồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng thi công cầu Hồng Hà đã đạt trên 23% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3% so với tiến độ dự kiến. Đây là kết quả của việc duy trì 15 mũi thi công đồng loạt trên toàn công trường, vận hành theo mô hình "3 ca 4 kíp" để tận dụng tối đa thời gian, chạy đua tiến độ để hoàn thiện các hạng mục quan trọng trước mùa mưa lũ sắp tới.

Điểm cuối của cầu thuộc xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ) ở bờ Bắc cũng đang được các mũi thi công triển khai "thần tốc". Các nhà thầu đang tập trung triển khai khoan cọc nhồi và thi công phần thân các trụ cạn.

Trên mặt sông Hồng, nhiều xà lan, máy móc đang hoạt động liên tục để triển khai các phần móng trụ, một số trụ cầu chính cũng đã bắt đầu vươn lên khỏi mặt nước.

Một loạt trụ cầu cạn của cầu Hồng Hà đang dần vươn cao ở phía bờ sông thuộc xã Ô Diên (bờ Nam sông Hồng).

Theo đánh giá, đây là công trình có tốc độ triển khai nhanh nhất trong số 7 cây cầu vượt sông Hồng được Hà Nội khởi công trong năm 2025.

Trên bờ, hàng chục thanh dầm cầu cũng đang được đơn vị thi công đúc sẵn để chờ ngày lắp ráp.

Việc đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành vào quý II/2027 mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc. Khi đi vào hoạt động, cầu Hồng Hà sẽ tạo ra trục kết nối liên vùng trực tiếp giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Thọ.

Công trình này được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu thường xuyên gặp tình trạng ùn tắc như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thăng Long. Việc rút ngắn thời gian di chuyển không chỉ thúc đẩy giao thương mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho toàn bộ khu vực Hà Nội và các vùng lân cận.

Vị trí dự án cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng (Ảnh: Google Maps).