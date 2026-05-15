Giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực lòng hồ điều hòa Phú Đô ở Hà Nội

Sáng 15/5, UBND phường Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức cưỡng chế hơn 60 hộ dân với gần 8.000m2 nằm trong phạm vi khu vực lòng hồ điều hòa Phú Đô. Với diện tích còn lại khoảng 0,28/36,7ha phần đường dạo quanh hồ và công viên, phường Từ Liêm cam kết hoàn thành đúng tiến độ lãnh đạo thành phố giao.

Phường Từ Liêm đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ điều hòa Phú Đô (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo phường Từ Liêm cho biết trước khi tiến hành cưỡng chế, phường đã nhiều lần vận động, tuyên truyền với người dân và thực hiện các thủ tục theo quy định. UBND TP Hà Nội đã bố trí quỹ nhà tại khu vực Pháp Vân - Tứ Hiệp để phục vụ công tác cưỡng chế thu hồi đất dự án.

"Đến nay, diện tích giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ cơ bản hoàn thành, phường đang tiến hành các công tác liên quan theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy", lãnh đạo phường Từ Liêm thông tin.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc khỏi khu vực dự án hồ điều hòa Phú Đô (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Để tăng khả năng chống ngập, tiêu thoát nước vào mùa mưa, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt 10 công trình chống ngập khẩn cấp với tổng vốn khoảng 5.579 tỷ đồng với yêu cầu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa bão 2026. Hồ điều hòa Phú Đô là một trong những dự án khẩn cấp.

Dự án hồ điều hòa Phú Đô có tổng mức đầu tư hơn 1.166 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ngập kéo dài ở phía Tây thành phố, đây là khu vực chịu áp lực đô thị hóa mạnh.

Tại buổi kiểm tra tiến độ thi công tại công trường ngày 3/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Khu vực hồ điều hòa Phú Đô (Ảnh: CTV).

Nhấn mạnh đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp và có chức năng chống úng ngập ngay trong mùa mưa năm 2026, Bí thư Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án theo tinh thần khẩn cấp.

Ông Thắng chỉ đạo phường Từ Liêm, chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối tháng 6/2026.

Bí thư Hà Nội cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách để xử lý khối lượng đất đào đủ điều kiện tận dụng tại các hồ điều hòa, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.