Bộ Chính trị: Đến năm 2065, quy mô GRDP của Hà Nội đạt khoảng 1.920 tỷ USD

Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 17/3 đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Bộ Chính trị nêu mục tiêu đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Cùng với đó, hình thành một số trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; giữ vai trò hạt nhân trong các chuỗi liên kết phát triển vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cả nước, khu vực và toàn cầu, theo nghị quyết của Bộ Chính trị.

Một góc Hà Nội từ trên cao (Ảnh: CTV).

Nghị quyết mới của Bộ Chính trị cũng nêu mục tiêu đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Hướng tới 100 năm giải phóng thủ đô (2054) và đến năm 2065, Bộ Chính trị nêu mục tiêu Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn của Hà Nội.

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng GRDP bình quân của Hà Nội trên 11%/năm; đến năm 2030, quy mô GRDP đạt trên 113 tỷ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 12.000 USD. Hoàn thành xử lý các điểm nghẽn về úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giai đoạn 2031-2035, tăng trưởng GRDP bình quân của Hà Nội từ 11% trở lên; đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD. Tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 60%; tỷ lệ đóng góp của kinh tế số vào tăng trưởng đạt 50%; tỷ trọng công nghiệp văn hóa đạt từ 10% trở lên.

Giai đoạn 2036-2045, tăng trưởng GRDP bình quân của Hà Nội đạt 11%/năm. Đến năm 2045, quy mô GRDP của Hà Nội đạt khoảng 640 tỷ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 42.000 USD, thuộc nhóm cao trong khu vực; tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng; tăng tỷ trọng kinh tế số, công nghiệp văn hóa trong GRDP; duy trì chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao.

Theo nghị quyết của Bộ Chính trị, giai đoạn 2046-2065, tăng trưởng GRDP bình quân của Hà Nội trên 5%/năm. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt khoảng 1.920 tỷ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD, thuộc nhóm cao trên thế giới.

Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu gồm Quy hoạch phát triển thủ đô với tầm nhìn dài hạn, ổn định; đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng; xây dựng thể chế đột phá phát triển thủ đô; phát triển toàn diện văn hóa, con người thủ đô; xác lập mô hình tăng trưởng mới của thủ đô; phát triển các ngành kinh tế thế mạnh của thủ đô.

Cùng với đó là huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng tầm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ thủ đô, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

