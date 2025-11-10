Hà Nội sẽ "làm sạch" gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe

Sáng 10/11, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện kế hoạch liên tục 60 ngày đêm từ 1/11 đến 31/12.

Theo cảnh sát, kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông, cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách cho biết đối với hơn 27.000 trường hợp ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không lưu hành tại Hà Nội, Cục CSGT sẽ cập nhật trên hệ thống đăng ký xe đồng thời thông báo danh sách cho công an các địa phương.

Trên cơ sở đó, Phòng CSGT sẽ thông báo cho đơn vị quản lý hồ sơ (Phòng CSGT, công an cấp xã) tách hồ sơ gốc ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không lưu hành để quản lý riêng.

Theo Công an Hà Nội, hiện nay có gần 3,9 triệu trường hợp thông tin chủ phương tiện trên hệ thống đăng ký xe trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền 2 cấp; hơn 3,8 triệu trường hợp không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên gần 8 triệu trường hợp trên chưa được "làm sạch".

Đối với dữ liệu phương tiện hiện hành, cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông qua ứng dụng iHanoi và trực tiếp xác minh tại địa bàn cư trú của người dân.

Nhà chức trách cho biết hiện nay Cục CSGT (Bộ Công an) đã chuyển giao cho Hà Nội khoảng 130.000 thông tin về dữ liệu về giấy phép lái xe cần được đối chiếu, rà soát.

Người dân có thể khai báo thông tin trên ứng dụng iHanoi (Ảnh: Trần Thanh).

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Cục CSGT đã ban hành kế hoạch về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Theo đó, Công an TP Hà Nội phải thực hiện rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe và số hóa khoảng 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý.

Thiếu tướng Ky cho biết, Công an Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội nghiên cứu phương pháp thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe từ thủ công sang hình thức ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng ứng dụng iHanoi.

"Phương pháp này sẽ giúp giảm mạnh khối lượng công việc, thời gian giải quyết thủ công cho cán bộ, chiến sỹ, tiết kiệm chi phí in phiếu theo phương pháp thủ công, đồng thời nâng cao tính chính xác của công việc", Thiếu tướng Ky nói.

Cũng theo lãnh đạo Công an Hà Nội, thủ đô là địa phương duy nhất, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phương pháp thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Để việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ, mục tiêu đề ra, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, tự khai thông tin phương tiện, giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi.

Ngoài ra, công an các xã, phường cũng cần tăng cường tuyên truyền với người dân bằng nhiều hình thức, nội dung, phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các địa bàn cơ sở để hướng dẫn người dân thực hiện kế hoạch.