Tiến độ "thần tốc" 7 dự án khẩn cấp chống ngập của Hà Nội

Úng ngập là một trong những điểm nghẽn mà Đảng bộ TP Hà Nội đã xác định là nội dung then chốt cần phải giải quyết trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Để hiện thực hoá quyết tâm này, trong thời gian qua, lãnh đạo Hà Nội đã quyết liệt trong chỉ đạo và hành động như chỉ đạo xây dựng Đề án “Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026-2030”, thành phố bọt biển hay các lệnh khẩn cấp xây dựng các công trình chống úng ngập để ứng phó với mùa mưa bão năm 2026.

Bắt tay ngay vào thực hiện, UBND TP Hà Nội đã ban hành các lệnh khẩn cấp thi công các công trình chống úng ngập, trong đó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố (Ban nông nghiệp) được giao 7 dự án.

Các dự án khẩn cấp chống ngập của Hà Nội bước đầu phát huy hiệu quả (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Đàm Văn Hân, Phó giám đốc Ban Nông nghiệp, cho biết với kinh nghiệm triển khai các công trình tương tự trước đây thì việc thi công xây dựng phải mất trên 2 năm kể từ khi khởi công mới hoàn thành, chưa kể vài năm chờ đợi để hoàn thiện công tác thiết kế và chuẩn bị đầu tư như xây dựng hồ Đống Đa (14,5ha) phải mất hơn 720 ngày, xây dựng hồ Bảy Mẫu (22,3ha) mất 753 ngày kể từ ngày khởi công mới thi công hoàn thành.

Cùng với đó, các công trình vướng mắc về giải phóng mặt bằng cũng phải mất nhiều năm mới thi công hoàn thành như công trình kè sông hạ lưu Kim Ngưu mất hơn 1.600 ngày; các hồ Phương Liệt, hồ Khương Trung 1, hồ Khương Trung 2 phải mất hơn 2.000 ngày kể từ ngày khởi công mới thi công hoàn thành, theo ông Hân.

Các chuyên gia nhận định việc hoàn thành các dự án chống ngập theo lệnh khẩn cấp ứng trước mùa mưa bão ngay trong năm 2026 là một thách thức lớn với các đơn vị và các nhà thầu.

Nhiều dự án khẩn cấp chống ngập của Hà Nội dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lãnh đạo Thành ủy và lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã sớm chỉ đạo Ban Nông nghiệp và các sở, ngành ưu tiên tập trung toàn lực để triển khai, thực hiện song song các thủ tục, đồng thời giao chính quyền địa phương các xã, phường tập trung công tác vận động tuyên truyền người dân bàn giao mặt bằng song song với công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Ông Hân cho biết chỉ trong chưa đầy 2 tháng, cơ bản các dự án đã nhận mặt bằng để triển khai thi công và khoảng 4 tháng vừa thiết kế vừa thi công theo tinh thần lệnh khẩn cấp, đến nay các công trình đã gần hoàn thành và đã có thể tham gia vào công tác thoát nước chung của thành phố.

Các dự án này có nhiều công trình quy mô lớn như kênh Thụy Phương (hơn 7,6km kênh và cống thoát nước), hồ Phú Đô (31,5ha), hồ Yên Nghĩa 1 (20ha), hồ Thuỵ Phương 2 (14,5ha)…

"Đây là những công trình hoàn thành với tiến độ thần tốc trong công tác giải phóng mặt bằng và thần tốc trong công tác thi công", đại diện Ban Nông nghiệp nói.

Theo các chuyên gia, nếu theo quy trình bình thường thì phải mất vài năm nữa thành phố mới có thể có các công trình chống úng ngập như vậy.

Đại diện Ban nông nghiệp cho rằng với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố rất cần những hành động mạnh mẽ, quyết liệt để bứt phá cũng như tạo nền tảng phát triển bền vững, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của đất nước.