7 dự án khẩn cấp chống ngập ở Hà Nội sắp về đích, sẵn sàng đón mùa mưa bão

Thời gian qua, lãnh đạo TP Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong việc thi công các công trình khẩn cấp để ứng phó với mùa mưa. Đây là một trong những giải pháp xử lý 5 điểm nghẽn đã được Đảng bộ thành phố đưa vào chương trình chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Để giải quyết tình trạng ngập úng, Hà Nội đã quyết định triển khai một loạt dự án khẩn cấp.

Ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp), cho biết đơn vị được giao làm chủ đầu tư 7 dự án khẩn cấp chống ngập.

Theo ông Tiến, với tinh thần khẩn cấp, sau khi bắt đầu nhận mặt bằng trong tháng 2 và đủ điều kiện trong tháng 3, các dự án đã được tổ chức thi công đồng loạt. Đến nay, qua kiểm tra đánh giá, cơ bản nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành và tham gia vào thoát nước trong đợt mưa tháng 5 vừa qua.

Hồ điều hòa Phú Đô đã tham gia vào công tác thoát nước trong đợt mưa tháng 5 vừa qua (Ảnh: CTV).

Ông Tiến cho hay thời gian qua, đơn vị và các nhà thầu đã làm việc liên tục, có những thời điểm công nhân làm xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ để có được kết quả như hôm nay. Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan liên quan đốc thúc, giám sát liên tục, đồng thời có những cuộc họp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

"Chỉ trong một thời gian ngắn gần 4 tháng từ ngày nhận được mặt bằng thi công, đến nay tổng sản lượng 7 dự án khẩn cấp do Ban Nông nghiệp được giao làm chủ đầu tư đạt trung bình khoảng 90% khối lượng với giá trị tương đương khối lượng công việc hoàn thành hơn 4.000 tỷ đồng.

Đây là một tiến độ nhanh vượt bậc, nếu so sánh với các dự án đầu tư công quy mô tương tự như hồ Đống Đa, hồ Bảy Mẫu, Dự án kè hạ lưu Kim Ngưu… thông thường phải mất ít nhất 2-3 năm mới có thể hoàn thành", đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội chia sẻ.

Hồ Đồng Bông đã cơ bản hoàn thành các hạng mục (Ảnh: CTV).

Theo ông Tiến, khối lượng công việc thi công với cường độ cao vào một thời gian ngắn gây ảnh hưởng đến một số người dân trong phạm vi dự án, ảnh hưởng đến thi công tại một số dự án.

Bên cạnh đó, ông Tiến cho biết thực tế triển khai dự án gặp rất nhiều vướng mắc, từ công tác vận chuyển tập kết đổ đất thải; vướng hàng trăm công trình ngầm, nổi trong quá trình thi công; khan hiếm vật tư, vật liệu; giá nhiên liệu biến động tăng; nhân công máy móc trên thị trường do nhiều công trình trọng điểm cũng đang đồng loạt thực hiện khiến các nhà thầu phải huy động toàn lực từ các tỉnh thành trong miền Trung, miền Nam để tăng cường.

Kênh Thụy Phương đã tham gia vào công tác thoát nước trong đợt mưa tháng 5 vừa qua, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6 (Ảnh: CTV).

Theo ông Tiến, thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng đến dự án. Đợt nắng nóng trong tháng 5, riêng dự án cải tạo kênh Thụy Phương đã có hơn 40 công nhân bị ốm và không thể làm việc. Cùng với đó, khi trời mưa các công trình phải tạm dừng để tham gia công tác thoát nước chung của thành phố.

"Thành phố bắt đầu chuẩn bị bước vào mùa mưa, Ban Nông nghiệp và các nhà thầu đang tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành 7 dự án này trước ngày 30/6 và sẵn sàng tham gia vào hệ thống thoát nước của thành phố đón mùa mưa bão năm 2026", đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội thông tin.