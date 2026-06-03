Hà Nội yêu cầu hoàn thành GPMB các dự án cầu vượt sông Hồng trước 30/6

Ngày 3/6, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án đạt tiến độ tích cực. Với cầu Tứ Liên, đã hoàn thành hơn 96% khối lượng giải phóng mặt bằng, công tác thi công cầu chính, các nút giao và cầu vượt sông Đuống đang được đẩy nhanh với mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC năm 2027.

Dự án cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội, các hạng mục thi công cầu chính và cầu dẫn đang được triển khai đồng bộ. Đối với cầu Trần Hưng Đạo, diện tích mặt bằng được bàn giao đã đạt hơn 82%, các hạng mục thi công chính như cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ cũng đang được đẩy nhanh.

Hà Nội đang đẩy nhanh các cầu qua sông Hồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Các dự án cầu Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở cũng ghi nhận những kết quả khả quan, nhiều hạng mục quan trọng đã vượt cao trình an toàn trong mùa mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các bước tiếp theo.

Cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027...

Bên cạnh các công trình đang thi công, thành phố cũng thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư đối với cầu Giang Biên theo phương thức PPP (đối tác công - tư) và cầu Lệ Chi thuộc tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh đây đều là những dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng không gian phát triển của thủ đô.

Ông Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ đã đề ra. Hiện cơ chế chính sách cơ bản không còn vướng mắc, các xã, phường với tiến độ đã cam kết tập trung đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời toàn bộ công trình ngầm nổi, xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh chậm nhất trước ngày 30/6.

Riêng với dự án cầu Trần Hưng Đạo, ông Cường chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục về đất quốc phòng trong tháng 6 để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Với cầu Giang Biên và Lệ Chi, các đơn vị liên quan được yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ để báo cáo chính thức với UBND TP Hà Nội.