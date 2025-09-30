Hà Nội còn bao nhiêu điểm úng ngập?

Chiều 30/9 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết từ 11h đến 13h ngày 30/9, Hà Nội có mưa to kéo dài, một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút.

Lượng mưa đo được từ 7h đến 16h ngày 30/9, tại các khu vực trên địa bàn phường như sau: Hai Bà Trưng 323mm, Ba Đình 188mm, Hoàn Kiếm 171mm, Ô Chợ Dừa 141mm, Yên Sở 260mm, Tây Hồ 221mm,...

Đặc biệt mực nước các sông, hồ nội đô lên cao nhất trong nhiều năm. Trong đó sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) vượt mức 6,1m; Hồ Tây 6,1m; hồ Hoàn Kiếm 8,17m (vượt mực nước khống chế là 7,7m); hồ Đống Đa 5,7m (vượt mực nước khống chế là 3,5m).

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 82 điểm úng ngập.

Đến 16h đã có một số điểm hết ngập, giao thông đi lại bình thường như: Ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích, Tông Đản, Đường 23B (đoạn qua thôn Cổ Điển, xã Hải Bối), Quang Trung (nhà ga La Khê, trường THPT Nguyễn Huệ). Hiện còn 75 vị trí trong tình trạng úng ngập.

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến chiều 30/9, đã khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội chìm trong biển nước (Ảnh: Nguyễn Hải).

Để nhanh chóng xử lý các điểm ngập úng Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.

Đồng thời đơn vị cũng vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối trên hệ thống.

Đến 16h30, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn mưa lớn, các lực lượng, phương tiện của công ty tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ chiều tối 30/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.