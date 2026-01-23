Hà Nội co mình trong ngày rét 9 độ C

Đêm 22/1, không khí lạnh tăng cường đã tràn về Hà Nội, đẩy nền nhiệt giảm sâu, xuống mức 9-10 độ C. Càng về khuya, cái rét càng trở nên cắt da cắt thịt, bao trùm khắp các tuyến phố Thủ đô.

Trên đường Phan Đình Phùng (Ba Đình), nhiều người đi bộ phải quấn kín áo ấm, khăn choàng để chống chọi với cái lạnh buốt giá.

Trong các ngõ nhỏ và vỉa hè, hình ảnh những đống lửa nhỏ được nhóm lên để sưởi ấm đã trở nên quen thuộc mỗi khi Hà Nội đón đợt rét đậm.

Lúc 22h, dưới chân cầu vượt Bưởi (Tây Hồ), anh Thành Luyện, thợ sửa xe máy lưu động, cùng đồng nghiệp nhóm lửa sưởi ấm. Họ làm việc xuyên đêm, sẵn sàng di chuyển khắp thành phố để hỗ trợ khách hàng gặp sự cố. Anh Luyện chia sẻ, đây là ngày lạnh nhất trong mùa đông này, chỉ cần rời đốm lửa một chút là cơ thể đã lạnh cóng, nhưng vì công việc, họ vẫn phải cố gắng.

Bất chấp cái rét buốt, nhiều người vẫn chọn dạo bước và tận hưởng không khí mùa đông bên bờ hồ Gươm.

Đến 0h, chợ Long Biên vẫn tấp nập người mua bán, bất chấp nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C.

Sáng 23/1, dù nhiệt độ chỉ 9 độ C vào lúc 6h30, khu vực hồ Gươm vẫn nhộn nhịp người dân ra ngoài vận động.

Ngay cả chú chó cưng cũng được chủ khoác thêm áo ấm trong buổi tập thể dục sáng sớm.

Lúc 7h30, nhiệt độ tăng nhẹ lên 11 độ C, nhưng người dân qua cầu Long Biên vẫn phải gồng mình chống chọi với những đợt gió mạnh, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Trên đường, mọi người đều khoác nhiều lớp áo giữ nhiệt, quấn khăn kín cổ, đeo găng tay dày và tìm mọi cách để tránh những luồng gió lạnh tạt thẳng vào người.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Hà Nội hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 11 đến 13 độ C. Một vài khu vực có thể xuất hiện mưa nhỏ. Các vùng núi cao vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra băng giá và mưa tuyết.