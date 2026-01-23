Hà Nội rét đậm, rét hại kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 22/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác; nhiệt độ giảm 2-5 độ C.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, riêng Lai Châu và Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo ngày 23/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại. Vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.

Rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 23/1.

Ngày 24/1, khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm. Khu vực từ Nghệ An đến Huế trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-12 độ C, riêng vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Nghệ An đến Huế phổ biến 13-16 độ C.

Rét đậm, rét hại kéo dài đến hết ngày 23/1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại đến hết ngày 23/1; ngày 24/1 còn duy trì trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 23/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết có thể gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cục bộ, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 23/1, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng Thanh Hóa có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Bắc có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ C; phía Nam 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Bắc có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.