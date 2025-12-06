Thủ tướng hỏi Bộ trưởng “Nhà ở xã hội xây xong dân có mua được không?”

Tình trạng "cò mồi" trong mua nhà ở xã hội được đặt ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, ngày 6/12.

Báo cáo Chính phủ và Thủ tướng về việc hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết đến hết tháng 11, cả nước đã hoàn thành 82.647/100.000 căn nhà ở xã hội.

Dự kiến đến cuối tháng 12, cả nước sẽ có 102.146 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch được giao.

Tại phiên họp, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời về việc "nhà xây xong người dân có mua được hay không?", cũng như tình trạng "cò mồi", nâng giá nhà ở xã hội đã được báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Báo cáo người đứng đầu Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định ngay sau chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Xây dựng cùng các địa phương đã đồng loạt vào cuộc chấn chỉnh tình trạng "cò mồi" trong mua nhà ở xã hội.

“Hiện nay, tất cả dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán đều được giao dịch công khai, minh bạch trên môi trường mạng và chấp hành đúng quy định pháp luật”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định.

Cũng tại phiên họp, báo cáo Thủ tướng về việc khắc phục tình trạng sạt lở quốc lộ và cao tốc sau mưa lũ, Bộ trưởng Xây dựng cho biết trên các tuyến quốc lộ đã phân cấp về địa phương quản lý, còn 8 vị trí chưa thông xe và mới phát sinh 1 điểm trên quốc lộ 28 tỉnh Lâm Đồng do mưa lớn ngày 3/12. Các lực lượng đường bộ đang cố gắng khắc phục để thông xe trong thời gian sớm nhất.

Riêng một số vị trí trên tuyến cao tốc Vân Phong - Chí Thạnh, Bộ trưởng cho biết mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng, gây ra đứt gãy nền đường. Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị đang tập trung khắc phục để hoàn thành tuyến cao tốc này trước 30/12.

Với các dự án cao tốc chuẩn bị thông xe vào 19/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức 22 đoàn kiểm tra do các Thứ trưởng trực tiếp đôn đốc từng dự án, đảm bảo tiến độ các dự án được kiểm soát chặt chẽ.

Đến cuối năm 2025, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đảm bảo thông xe được 3.188km cao tốc (bao gồm hoàn thiện tuyến chính, đường gom và đường dân sinh).

Đặc biệt, nếu tính thêm cả nút giao và giao lộ, đến cuối năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành tối thiểu 3.513km cao tốc cùng với 1.700km đường ven biển.

“Kết quả này cao hơn mục tiêu Thủ tướng yêu cầu trên theo tinh thần Nghị quyết 50 của Chính phủ là đưa vào khai thác ít nhất 3.000km đường cao tốc và khoảng 1.700km đường ven biển trong năm 2025", Bộ trưởng thông tin.

Đối với công tác chuẩn bị cho việc khởi công loạt dự án quy mô lớn vào ngày 19/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp theo báo cáo của các địa phương, đến nay có 34 tỉnh/thành phố cùng các bộ, ngành đã đăng ký 239 dự án khởi công, khánh thành dịp này (152 dự án khởi công, 87 dự án khánh thành).

Tổng giá trị đầu tư các dự án này khoảng hơn 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước tham gia hơn 545.000 tỷ đồng (44%).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ trưởng cũng cho biết thêm, trong trường hợp TP Hà Nội đăng ký thêm 2 dự án rất lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng là dự án Phân khu đô thị thể thao Olympic và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào dịp 19/12 tới đây, tổng giá trị các dự án khởi công/khánh thành sẽ là hơn 2 triệu tỷ đồng.

Báo cáo Thủ tướng về dự án thành phần 1 xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho hay Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ cùng sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo dự án đường sắt quan trọng Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẵn sàng khởi công vào ngày 19/12.