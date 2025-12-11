Hà Nội sửa chữa đại lộ Thăng Long, di chuyển cầu bộ hành đường Xuân Thủy

Ngày 11/12, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, sở đã có thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa mặt đường đại lộ Thăng Long.

Theo đó, phương án phân luồng và tổ chức giao thông nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian thi công gói thầu số 4 thuộc dự án sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đại lộ Thăng Long, đoạn Km9+000-Km11+000 (phía cao tốc trái), địa bàn xã An Khánh.

Theo phương án được liên ngành Sở Xây dựng, công an thành phố, UBND và Công an xã An Khánh thống nhất, tuyến đường sẽ được rào chắn bằng rào tôn và lưới B40 để thi công sửa chữa mặt đường.

Công tác thi công chia thành 4 phân đoạn, thực hiện lần lượt từng nửa mặt cắt đường. Mỗi phân đoạn có chiều dài 500m, bề rộng rào chắn 7,2m; phần đường còn lại rộng 7,3m để các phương tiện lưu thông qua khu vực với hai làn xe.

Tốc độ tối đa trong khu vực được điều chỉnh cụ thể như sau: 80km/h từ vị trí cách rào chắn 500m; 60km/h cách rào chắn 300m.

Đại lộ Thăng Long dài 30km, điểm đầu được tính từ nút giao Trung Hòa (Cầu Giấy), điểm cuối ở vị trí nút giao Hòa Lạc (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự án được triển khai từ ngày 10/12 đến 15/1/2026.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội được đề nghị phối hợp điều tiết từ xa, xử lý các trường hợp vi phạm gây mất an toàn hoặc ùn tắc.

Di chuyển, lắp đặt cầu đi bộ trên đường Xuân Thủy

Trước đó, vào ngày 10/12, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công di chuyển và lắp đặt cầu đi bộ từ trước cổng Đại học Quốc gia về vị trí mới tại cổng số 2 Đại học Sư phạm Hà Nội.

Việc thi công được chia thành ba phân đoạn, thực hiện chủ yếu vào ban đêm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới phương tiện lưu thông trên đường Xuân Thủy.

Ở phân đoạn 1 từ ngày 12 đến 14/12, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ và di chuyển toàn bộ kết cấu cầu đi bộ hiện trạng về điểm tập kết để gia công.

Trong thời gian này, đường Xuân Thủy sẽ tạm cấm phương tiện ở cả hai chiều tại các đoạn từ nút giao Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngõ 181 Xuân Thủy, và từ nút giao Phan Văn Trường - Xuân Thủy đến nút giao Xuân Thủy - Phạm Hùng.

Phân đoạn hai từ 11/12 đến 21/12, thi công móng cầu tại vị trí mới trước cổng số 2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Công trường sẽ được rào chắn trên cả dải phân cách giữa và khu vực sát vỉa hè theo hai chiều đường Xuân Thủy. Phần mặt đường còn lại 7m mỗi chiều đảm bảo cho các phương tiện tiếp tục lưu thông.

Phân đoạn thứ 3 từ 24 đến 27/12, lắp đặt cầu đi bộ tại vị trí mới. Thời gian này, đường Xuân Thủy tiếp tục bị hạn chế lưu thông ở các đoạn từ nút giao Xuân Thủy - ngõ 181 đến Xuân Thủy - Trần Quốc Vượng và từ nút giao Phan Văn Trường - Xuân Thủy đến Xuân Thủy - Phạm Hùng.