Giữ xe máy 10 ngày "chém" 450.000 đồng

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, sau khi trên một số trang mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh về việc Công ty M.Q., ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thu phí trông giữ xe máy bị xử lý khi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cao hơn so với quy định, đơn vị này đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, Công ty M.Q. do ông L.Đ.Q. là chủ sở hữu được cấp phép kinh doanh dịch vụ trông giữ phương tiện và ký hợp đồng trông giữ phương tiện với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bãi trông giữ xe của Công ty M.Q. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong hợp đồng quy định rõ mức phí được thu đối với mô tô, xe máy ban ngày là 5.000 đồng, đêm 10.000 đồng và tháng là 110.000 đồng.

Về nội dung clip phản ánh, ngày 11/8, anh H.T.N. (SN 1999, trú tại xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông và bị lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Ngày 20/8, anh N. đến bãi xe của Công ty M.Q. để nhận lại phương tiện và đóng tiền bến bãi.

Tại đây, anh N. được bảo vệ bãi xe thông báo mức phí trông giữ xe 10 ngày là 450.000 đồng. Thấy mức phí quá cao so với quy định nên anh N. không đóng tiền, không nhận phương tiện. Anh N. và một số người đi cùng sau đó quay clip sự việc nêu trên để đăng tải lên mạng xã hội.

Đến ngày 21/8, anh N. quay lại bãi xe gặp ông L.Đ.Q. là chủ sở hữu công ty và đã được thu phí, viết hóa đơn đúng với mức thu là 150.000 đồng/10 ngày trông giữ xe.

Căn cứ tài liệu xác minh, xét thấy tại bãi xe của Công ty M.Q. thu phí giữ xe quá cao so với quy định và hợp đồng đã ký kết; công ty này cũng không niêm yết công khai mức giá trông giữ tại bãi xe; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát nhân viên (bảo vệ).

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã chấm dứt hợp đồng trông giữ xe đối với Công ty M.Q. do không thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng trông giữ phương tiện.

Đồng thời, có văn bản đề nghị Công an xã Yên Định tham mưu Chủ tịch UBND xã kiểm tra, làm rõ vi phạm liên quan đến việc trông giữ phương tiện tại bãi xe của Công ty M.Q. để chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.