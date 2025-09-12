Nghiên cứu cấm xe tập lái đi ở làn số 1 trên cao tốc

Chiều 12/9, tại Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã diễn ra hội nghị trao đổi về công tác phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Hội nghị do Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) và Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) phối hợp tổ chức.

Tại hội nghị, đánh giá về công tác đào tạo lái xe hiện nay, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết có vướng mắc về thực hiện quy định đào tạo lái xe trên đường cao tốc.

Trên thực tế đã có tình huống xe tập lái đi vào đường cao tốc nhưng do chưa quen nên khó đạt lớn hơn hoặc bằng tốc độ tối thiểu và điều này dẫn đến cản trở các xe khác cũng như tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Các phòng chuyên môn của Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam đã nghiên cứu và có 2 phương án.

Trong đó phương án 1 là giữ nguyên như quy định hiện hành, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm của giáo viên dạy thực hành khi để học viên học lái xe chạy thấp hơn tốc độ quy định tối thiểu; đồng thời khuyến cáo thực hành lái xe trên các tuyến đường cao tốc lưu lượng không cao, tránh các ngày, giờ cao điểm.

Phương án 2 là nghiên cứu, thí điểm xe tập lái trên đường cao tốc không được đi trên làn đường số 1 (làn sát dải phân cách giữa) để từ đó thực hiện sửa đổi các quy định pháp luật liên quan.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông khẳng định cần quản lý chặt đối với xe tập lái đi vào cao tốc. Nếu đi vào cao tốc, người học lái cần đảm bảo đủ các điều kiện, học đến mức độ nào thì mới được đi vào.

Những giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tai nạn giao thông

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08), đánh giá mục đích của buổi trao đổi nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT); lập lại trật tự và hình thành ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Đồng thời hội nghị cũng nhằm phát triển, thúc đẩy kinh tế giao thông, nhất là ở giai đoạn phát triển đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao.

"Mục tiêu của chúng ta thứ nhất là phải giảm tai nạn giao thông, hai là tạo ra trật tự và thứ ba là tăng tốc độ lưu thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, sau thời gian thí điểm phân làn trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, đơn vị chức năng nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ của người tham gia giao thông từ việc đưa ra ý tưởng đến lúc thực hiện.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hải).

Qua gần một tháng thí điểm, hiệu quả về tốc độ lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ đã tốt hơn, tai nạn giảm, thời gian tới có thể nhân rộng.

Đại diện Cục C08 thông tin, thời gian qua số vụ tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải là rất lớn và đến nay chiếm khoảng 30%.

Do đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho rằng nếu không kéo giảm được các vụ tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải xuống thì sẽ không thể kéo giảm được các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng mà liên quan đến nhiều người.

Cục trưởng C08 đưa ra ví dụ, trước khi đến hội nghị đã kiểm tra camera nghiệp vụ trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Qua kiểm tra hơn 1.590 bản ảnh ghi nhận từ hệ thống camera giám sát trên cao tốc, cảnh sát phát hiện có gần 300 tài xế vi phạm.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong số này, có tới gần 290 tài xế ô tô không thắt dây an toàn khi đang lái xe. Đáng chú ý, có khoảng 200 trường hợp vi phạm là ô tô gắn biển vàng (xe kinh doanh vận tải).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam cần rà soát lại việc tổ chức lại hệ thống giao thông, nhất là vị trí đặt biển báo và độ sắc nét của hệ thống biển báo.

Đồng thời Cục Đường bộ cũng cần nghiên cứu, tổ chức vạch kẻ đường, ký hiệu của biển báo trên mặt đường, phân làn đường.

Cục trưởng Cục C08 cho rằng hệ thống tổ chức giao thông trên mặt đường của chúng ta còn nhiều vấn đề bất cập cần phải xử lý, giải quyết để đảm bảo an toàn giao thông.

Để quản lý, giám sát các phương tiện trên cao tốc một cách hiệu quả, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đề nghị các đơn vị của Bộ Xây dựng và Cục Cảnh sát giao thông có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu, hệ thống camera giám sát,...

"Điều này giúp quản lý phương tiện, tốc độ của xe để phòng ngừa tai nạn và ngăn từ sớm các hành vi vi phạm giao thông.

Sắp tới, hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn quốc sẽ phát triển, nhất là trên các tuyến cao tốc. Do đó, các cơ quan cần chia sẻ dữ liệu với nhau", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nói.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho rằng các cơ quan chuyên môn cần làm rõ mức độ an toàn giữa xe nguyên bản và xe cải tạo (xe giường nằm hai tầng) (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nâng cao chất lượng đầu vào đối với xe kinh doanh vận tải

Đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho rằng, đơn vị này có thể đưa ra các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn kiểm định đầu vào đối với xe kinh doanh vận tải, trong đó có xe giường nằm.

Đặc biệt các cơ quan chuyên môn cần làm rõ mức độ an toàn giữa xe nguyên bản và xe cải tạo (xe giường nằm hai tầng).

Chỉ khi được thử nghiệm sát với thực tế mới có thể đánh giá được đúng độ an toàn của xe giường nằm hai tầng.

Đối với xe máy, đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh các đơn vị chuyên môn cần nghiên cứu, đưa ra tiêu chuẩn về phanh ABS, nhất là với các xe phân khối nhỏ, nghiên cứu tiêu chuẩn về đảm bảo khí thải và môi trường…