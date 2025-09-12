Công an xác minh sự việc người phụ nữ bị ép trả 2,5 triệu đồng cuốc xe 70km

Trưa 12/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Hòa Bình cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh sự việc một người phụ nữ tố bị lái xe ô tô (dạng taxi dù) ép trả số tiền 2,5 triệu đồng khi đi quãng đường từ Hà Nội về Bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Bà Ly kể lại sự việc đi từ Hà Nội về Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ) và bị ép trả số tiền 2,5 triệu đồng (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt khắc khổ bật khóc khi kể lại sự việc đi từ Hà Nội về quê và bị tài xế taxi ép trả số tiền 2,5 triệu đồng.

Người phụ nữ trong clip được xác định là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, trú xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Bà Ly cho hay, vì hoàn cảnh gia đình nghèo, chồng bệnh tật nên bà phải xuống Hà Nội rửa bát thuê với đồng lương ít ỏi, mỗi tháng 6 triệu đồng. Số tiền này để mua thuốc chữa bệnh cho chồng.

Ngày 11/9, bà Ly ra Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về quê. Trong lúc bà đang loay hoay tại bến xe thì có một người đàn ông đến kéo ba lô và lôi kéo bà đi theo. Thấy người này nói là "làm phúc, không lấy tiền", tin lời nên người phụ nữ 60 tuổi lên xe.

Bà Ly kể, sau khi chở bà đi quãng đường khoảng 70km từ Hà Nội đến khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ), tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm dừng rồi khóa cửa xe, đòi bà phải trả số tiền 3,5 triệu đồng.

“Tôi hoảng loạn van xin hắn mới chịu giảm xuống còn 2,5 triệu đồng, tôi đưa tiền xong lái xe mới mở cửa cho tôi xuống. Tôi khóc hết nước mắt, chỉ còn biết chạy vào bến xe cầu cứu mọi người", bà Ly kể lại.

Thấy hoàn cảnh đáng thương của bà Ly, những người chứng kiến phẫn nộ hướng dẫn bà đến trình báo cơ quan công an.

Người phụ nữ 60 tuổi khóc nức nở sau khi bị bắt ép trả số tiền lớn cho quãng đường khoảng 70km từ Hà Nội về quê (Ảnh cắt từ clip).

Lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết, hiện vẫn chưa xác định được chiếc xe cũng như người tài xế. Quá trình xác minh bước đầu gặp khó khăn do bà Ly hoảng sợ, không nhớ rõ biển số xe để nhận dạng.

Cơ quan công an sẽ tiếp tục kiểm tra các camera an ninh trên địa bàn để làm rõ sự việc, nếu cần sẽ đưa bà Ly về Hà Nội để xác định nơi lên xe.

Lúc 13h ngày 12/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Bùi Thị Ly cho biết, người lái xe trong vụ việc trưa nay đã đến tận nhà bà để xin lỗi nhưng vẫn không trả lại bà tiền.

Hiện bà Ly cùng người thân và người lái xe đến công an địa phương để giải quyết vụ việc.