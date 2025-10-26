Du khách rơi từ trên cao, tử vong tại công trình La Mã 2.000 năm tuổi

Theo các nguồn tin địa phương, nạn nhân là ông Morimasa Hibino (69 tuổi) đến từ Nhật Bản. Tai nạn xảy ra tối 24/10, khi ông ngồi nghỉ trên bức tường ngoài đền Pantheon và bất ngờ mất thăng bằng, rơi xuống hào sâu khoảng 7m.

Các nhân chứng cho biết ông Hibino đang đi du lịch cùng con gái. Người con khai với cảnh sát rằng cha mình bị choáng váng đột ngột, có thể do một cơn bệnh bất ngờ, khiến ông mất thăng bằng và ngã xuống.

Đền Pantheon là công trình kiến trúc cổ vĩ đại ở Italy (Ảnh: People).

Một linh mục đi ngang qua khu vực đã phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới hào, gần cổng Via della Palombella. Ông lập tức báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hộ phải phá cổng sắt để tiếp cận hiện trường và đưa thi thể người đàn ông lên. Ông Hibino được xác nhận tử vong tại chỗ.

Theo cảnh sát Rome, camera an ninh quanh khu vực đã ghi lại vụ việc. Không có dấu hiệu tội phạm được phát hiện và nhà chức trách cho rằng đây là một tai nạn đáng tiếc. Cảnh sát cho biết bức tường ngoài đền Pantheon thường có rất nhiều du khách ngồi nghỉ, nên khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Hibino được Đại sứ quán Nhật Bản tại Italy xác nhận danh tính. Cảnh sát Rome tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ nguyên nhân.

Đền Pantheon được Hoàng đế La Mã Hadrian xây dựng cách đây 2.000 năm, là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới với mái vòm khổng lồ có lỗ tròn - biểu tượng cho “mắt trời”. Mỗi năm, công trình này thu hút hàng triệu lượt khách từ khắp nơi.

Đền Pantheon thu hút 4 triệu du khách vào năm 2024 (Ảnh: Guardian).

Từ năm 2023, đền Pantheon bắt đầu thu phí vào cửa. Đó là một quyết định từng gây tranh cãi, song lượng khách vẫn không giảm. Riêng trong năm 2024, hơn 4 triệu du khách đã đến tham quan di tích này.

Vụ việc của ông Hibino không phải là tai nạn duy nhất liên quan đến du khách ở Rome trong năm nay. Tháng 3, một phụ nữ 55 tuổi người Tây Ban Nha tử vong sau khi rơi từ bức tường cao gần tượng đài Spanish Steps, cũng ở Rome.

Tháng 4, du khách người Scotland tên Grant Paterson (54 tuổi) thiệt mạng vì nổ gas trong căn hộ thuê tại Rome.

Các vụ việc này diễn ra trong bối cảnh du lịch Rome bùng nổ sau đại dịch Covid-19, với 22,2 triệu lượt khách được ghi nhận trong năm 2024 - con số kỷ lục trong lịch sử thành phố này.