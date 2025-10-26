Hai nhóm thanh niên xô xát, một người bị đâm tử vong ở Ninh Bình

Ngày 26/10, lãnh đạo Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, cho biết trên địa bàn phường Đồng Văn vừa xảy ra vụ việc một người bị đâm tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Kim Long).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 25/10, tại một khu công nghiệp, thuộc địa bàn phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.

Trong lúc xảy ra xô xát, một thanh niên bị vật sắc nhọn đâm trúng, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định tên H. (SN 2007), quê tỉnh Hoà Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân ban đầu xác định, nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc và hẹn gặp nhau sau giờ làm việc để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.