Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nhận thêm quyền hạn

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật .

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng được quyết định giao quản lý, điều chuyển, thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thoát nước, chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh.

Ông Trần Quang Lâm (giữa), Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, người đứng đầu Sở Xây dựng cũng được quyết định xử lý vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý hoặc trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản hạ tầng thoát nước, chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh.

Thời hạn được ủy quyền kéo dài từ ngày quyết định có hiệu lực (26/3) đến hết ngày 31/12/2030.

Hạ tầng kỹ thuật được nêu trong quyết định này không bao gồm khối lượng hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bên ủy quyền là UBND TPHCM có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền; đảm bảo nguồn lực và điều kiện cho cơ quan nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ.

Bên nhận ủy quyền, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định trên được kỳ vọng giúp Sở Xây dựng TPHCM có thêm quyền chủ động trong việc bàn giao các tài sản hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị chuyên trách quản lý, đặc biệt là hạ tầng công viên, chiếu sáng, thoát nước đô thị...