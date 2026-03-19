Sở Xây dựng TPHCM nói về phương án tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 19/3, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM Lý Thanh Long đã thông tin về điểm nóng giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ. Đơn vị đang nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông qua khu vực trên.

Theo đại diện Sở Xây dựng, giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Tân Định, đã quá tải, thường xuyên ùn tắc do lượng xe lưu thông liên tục vào giao lộ.

Thời gian vừa qua, Sở Xây dựng đã bố trí đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân, đảo chiều tổ chức giao thông trên đường Mai Thị Lựu, nhưng tình trạng ùn ứ xe tại vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn thường xảy ra vào giờ cao điểm.

Từ các lý do trên, Sở Xây dựng cho rằng việc nghiên cứu tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ là rất cần thiết.

Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM Lý Thanh Long (Ảnh: Q.Huy).

Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị liên quan triển khai một số giải pháp nhằm điều tiết lưu lượng giao thông phù hợp thông qua việc điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ.

Các đơn vị cũng cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực trên các bảng quảng cáo để người tham gia giao thông chủ động chọn lộ trình phù hợp.

"Việc nghiên cứu cải tạo vòng xoay Điện Biên Phủ và điều chỉnh lại tổ chức giao thông là cần thiết nhằm phù hợp với tình hình thực tế", đại diện Sở Xây dựng nói.

Vòng xoay Điện Biên Phủ ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Hiện tại, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật chủ trì phối hợp với Công an TPHCM, các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay.

Ông Lý Thanh Long nhấn mạnh, phương án tháo dỡ vòng xoay kết hợp lắp đặt đèn tín hiệu giao thông chỉ là một trong những giải pháp đang nghiên cứu.

Các phương án khác được cân nhắc là điều chỉnh kích thước vòng xoay, giữ một phần vòng xoay và tạo làn đường dừng chờ rẽ trái bên trong phạm vi vòng xoay, tổ chức lại chiều lưu thông một số đoạn đường...

Chánh Văn phòng Sở Xây dựng cũng thông tin, cụm đồng hồ tại vòng xoay trên do đơn vị doanh nghiệp tư nhân tài trợ không hoàn lại. Việc bố trí hay thu hồi cụm đồng hồ này sẽ căn cứ vào phương án cải tạo thiết kế nút giao theo đúng tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.