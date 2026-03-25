Giám đốc sở trúng cử đại biểu Quốc hội trăn trở gìn giữ di sản

Theo kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ngày 21/3, tỉnh Ninh Bình có 19 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó có ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, trúng cử với tỷ lệ 95,22%.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Thái Bá).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Mạnh rất vui mừng khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

"Được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bản thân tôi rất mừng và cũng hơi lo lắng. Mừng vì nhận được sự tín nhiệm của cử tri, lo vì sẽ đảm nhận trọng trách lớn trong thời gian tới", ông Mạnh nói.

Vị giám đốc sở cho biết thêm dù ở cương vị giám đốc sở hay đại biểu quốc hội cũng sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ nhân dân tin tưởng giao phó.

Ông Bùi Văn Mạnh (50 tuổi) là Tiến sĩ Văn hóa học, Thạc sĩ Du lịch; Đại học chuyên ngành tiếng Anh, Đại học chuyên ngành Quản trị du lịch khách sạn. Hiện nay ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Ông Bùi Văn Mạnh (bìa phải) đưa bà Audrey Azoulay (bìa trái, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO) tham quan Di sản thế giới Tràng An (Ảnh: Thái Bá).

Ông có gần 3 thập kỷ gắn bó với ngành du lịch Ninh Bình, trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ Di sản thế giới Tràng An (được UNESCO ghi danh năm 2014), tham gia xây dựng và triển khai nhiều chủ chương, định hướng, chính sách, chiến lược, dự án phát triển du lịch và chương trình nghiên cứu, hợp tác trong nước, quốc tế về phát triển thương hiệu điểm đến, quản lý, bảo tồn di sản tại địa phương và Việt Nam.

Quá trình công tác, ông nhận ra thực tiễn phát triển du lịch Ninh Bình và Việt Nam luôn vận động nhanh, phát sinh nhiều vấn đề mới, trong khi chính sách, pháp luật đôi khi chưa theo kịp. Chính vì vậy, ông mong muốn được tham gia Quốc hội để góp phần phản ánh, kết nối thực tiễn địa phương với hoạch định chính sách ở tầm quốc gia.

Trong đó, đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế di sản, phát triển du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa, hợp tác công tư trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng đô thị di sản, vấn đề đảm bảo sinh kế, an sinh xã hội cho người dân địa phương, đặc biệt địa phương có di sản thế giới (Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng…).

“Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác nhiều năm trong lĩnh vực du lịch và di sản, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp vào các chính sách về phát triển kinh tế xã hội nói chung và đặc biệt là các chính sách về phát triển du lịch, hạ tầng chiến lược (trên không, trên biển và dưới lòng đất); bảo tồn di sản, đô thị di sản, cơ chế đặc thù cho địa phương có di sản hỗn hợp văn hoá và thiên nhiên thế giới; phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; thu hút đầu tư, tạo sinh kế bền vững cho người dân”, ông Mạnh nói.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình (bìa phải) trong cuộc tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử ĐBQH (Ảnh: Thái Bá).

Là đại biểu quốc hội, ông Bùi Văn Mạnh hứa sẽ thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và nhân dân với Quốc hội; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường giám sát, đưa chính sách vào cuộc sống và không ngừng học tập, nghiên cứu, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng lập pháp, giám sát và phản biện chính sách…

"Tôi sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm công tác để cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp vào những quyết sách quan trọng của đất nước.

Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; vì một Ninh Bình giàu đẹp, văn minh, hiện đại - một trung tâm du lịch di sản - sinh thái - văn hoá tiêu biểu của cả nước", ông Mạnh chia sẻ.