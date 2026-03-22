Nữ giám đốc “bỏ phố về rừng” trúng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách công bố, những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Thanh Hóa có 17 người. Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cùng các đại biểu Trung ương được giới thiệu ứng cử tại Thanh Hóa đều trúng cử.

Người dân tỉnh Thanh Hóa trong ngày hội bầu cử (Ảnh: Thanh Tùng).

Đáng chú ý, đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Thanh Hóa là chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (SN 1990), dân tộc Thổ, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (cũ).

Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh là cử nhân ngành Quan hệ công chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cách đây 6 năm, chị rời Hà Nội về quê lập nghiệp với mô hình vườn rừng Bản Thổ và từng được trao giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa.

Dự án do chị Linh chủ trì là mô hình khởi nghiệp xanh với sứ mệnh tái sinh rừng đa tầng tán từ đồi trọc, khôi phục nguồn gen thực vật bản địa, góp phần bảo tồn rừng hiện hữu, gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc Thổ, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Trong kỳ bầu cử vừa qua, chị Nguyễn Lê Ngọc Linh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Thanh Hóa, thuộc địa bàn các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thường Xuân, Như Thanh và Như Xuân (cũ).

Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh - Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong chương trình hành động ứng cử, bên cạnh các hoạt động về kinh tế và an sinh xã hội, chị Linh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa truyền thống, giữ gìn văn hóa bản địa gắn với sinh kế. Trong đó, trọng tâm là kiến nghị các giải pháp bảo tồn ngôn ngữ, phong tục, tri thức bản địa của các dân tộc.

“Tôi muốn gắn việc giữ gìn văn hóa với du lịch cộng đồng, sinh kế tại chỗ, để văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn nuôi sống người dân. Văn hóa phải là thứ sống trong đời sống hằng ngày, chứ không chỉ để trưng bày. Cùng với đó là từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu bằng thuyết phục, nêu gương, gắn với việc nâng cao đời sống người dân”, nữ giám đốc cam kết khi ứng cử.

Toàn cảnh mô hình vườn rừng Bản Thổ của chị Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo thống kê, 17 đại biểu Quốc hội trúng cử tại Thanh Hóa đều có trình độ đại học trở lên, trong đó có 4 cử nhân, 5 thạc sĩ, 8 tiến sĩ và 4 phó giáo sư. Có 4 đại biểu nữ, 4 đại biểu là người dân tộc thiểu số và 9 đại biểu có quê quán tại Thanh Hóa.

Người cao tuổi nhất trúng cử sinh năm 1967 (59 tuổi), trong khi đại biểu trẻ nhất sinh năm 1990 (36 tuổi).