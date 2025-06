Ngày 29/6, tại thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 1/7.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp làm giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng mới (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an thành phố Đà Nẵng cũng công bố quyết định các Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng mới, gồm: Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thượng tá Trần Minh Nguyên, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Võ Thị Trinh, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng.

Trung tá Nguyễn Kim Trung kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng mới, kể từ ngày 1/7.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an Quảng Ngãi, trao quyết định cho 5 người giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi mới (Ảnh: Quốc Triều).

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (SN 1968, quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An), là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo trong lực lượng Công an nhân dân. Ông được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam từ ngày 20/8/2024 và thăng cấp hàm thiếu tướng vào ngày 29/10/2024.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 5 người giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi mới, gồm Đại tá Võ Văn Dương, Đại tá Lê Xuân Hưng, Đại tá Trần Thị Thu Phước, Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh và Đại tá Lê Xuân Thủy.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chúc mừng Thiếu tướng Lê Quang Nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 29/6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ban tổ chức cũng công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ đối với 8 Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định chúc mừng Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai mới (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) chúc mừng Thiếu tướng Lê Quang Nhân và Ban Giám đốc Công an tỉnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Trương Minh Đương (thứ 2 từ trái qua) được Bộ Công an bố trí làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng mới (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Đại tá Trương Minh Đương, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng mới.

Bộ Công an cũng quyết định bố trí 7 cán bộ làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng mới gồm: Đại tá Trần Văn Mười, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Đại tá Nay Gia Phú, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Thượng tá Phạm Thanh Hùng.