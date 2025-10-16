Giám đốc Công an Quảng Ninh nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 16/10, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư và Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Phúc (Ảnh: Hà Tâm).

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ trưởng Công an giao Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Phúc nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông trong quá trình công tác tại Quảng Ninh.

Các lãnh đạo tin tưởng ông Phúc trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Đại tá Vũ Thanh Tùng phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc chia sẻ việc được điều động, phân công giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Ông nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ then chốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ông cam kết tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần công tâm, khách quan, góp phần cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định giao Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Hà Tâm).

Nhận nhiệm vụ phụ trách Công an tỉnh, Đại tá Vũ Thanh Tùng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị bàn giao công tác giữa Thiếu tướng Trần Văn Phúc và Đại tá Vũ Thanh Tùng. Việc bàn giao có hiệu lực từ ngày 16/10.