Quảng Ninh đăng cai Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số toàn quốc lần đầu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất tại Quảng Ninh, dự kiến diễn ra trong tháng 11 tới.

Một trận bóng đá nữ ở bản làng dân tộc Sán Chỉ ở Bình Liêu, Quảng Ninh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Địa điểm thi đấu được chọn là xã Bình Liêu, nơi từng gây ấn tượng với hình ảnh các nữ cầu thủ người Sán Chỉ thi đấu trong trang phục truyền thống. Bóng đá nữ từ lâu đã trở thành hoạt động đặc sắc trong Ngày hội Soóng cọ của người Sán Chỉ ở xã Húc Động.

Tại Húc Động, phụ nữ Sán Chỉ thường ra sân chơi bóng sau giờ lao động, duy trì bốn câu lạc bộ ở các thôn Nà Ếch, Pò Đán, Lục Ngù và Khe Mó. Các đội thường xuyên giao lưu, thi đấu với nhau và với các đội bóng nữ dân tộc thiểu số lân cận, tạo nên nét văn hóa độc đáo của vùng cao.

Từ “cái nôi” Sán Chỉ, phong trào bóng đá nữ lan rộng khắp Quảng Ninh. Năm 2024, tỉnh lần đầu tổ chức Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số cấp tỉnh trong khuôn khổ Lễ hội Mùa Vàng Bình Liêu, quy tụ 7 đội bóng nữ đến từ nhiều địa phương.

Việc đăng cai giải toàn quốc lần thứ nhất tại Bình Liêu được kỳ vọng sẽ nâng tầm giá trị văn hóa, thể thao bản địa, đồng thời góp phần phát triển du lịch cộng đồng và thúc đẩy phong trào thể thao vùng biên.