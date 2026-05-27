Giải tỏa hơn 100 hộ dân ven rạch trung tâm TPHCM để làm công viên

Những ngày qua, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TPHCM), công tác tháo dỡ mặt bằng đang diễn ra khẩn trương để nhường chỗ cho việc xây dựng công viên, đánh dấu sự khởi đầu của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sau hơn 20 năm chờ đợi.

Dự án rạch Xuyên Tâm, với tổng chiều dài khoảng 9km, bao gồm tuyến chính dài 6,6km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu dài hơn 2,2km. Đây là một trong những công trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị và môi trường của TPHCM, với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến thực hiện giai đoạn 2023 - 2028.

Giữa những đống đổ nát, nhiều gia đình đang tất bật thu gom những món đồ cuối cùng. Mặc dù mức giá đền bù còn có những ý kiến khác nhau, đa số người dân đều đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai, chấm dứt cảnh sống chung với ô nhiễm kéo dài.

Nhiều hộ dân sau khi tháo dỡ nhà đã thuê máy xúc san lấp mặt bằng trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.

Dọc tuyến rạch, máy xúc và nhân công làm việc liên tục. Nhiều mảng tường gạch, khung thép, mái tôn được tháo dỡ và tập kết thành đống chờ vận chuyển. Anh Hoàng Nam, một công nhân tại công trình, cho biết việc phá dỡ mỗi căn nhà thường mất khoảng 5 ngày, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng. Những vật dụng còn tái sử dụng sẽ được gom lại để bán phế liệu.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, chia thành ba gói thầu, hiện còn hơn 40% trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Điều này khiến TPHCM yêu cầu các địa phương đẩy nhanh vận động, bố trí tái định cư và hoàn tất giải phóng mặt bằng trước cuối tháng 6.

Theo UBND phường Gia Định, dự án có 869 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần. Đến ngày 13/5, địa phương đã tiếp nhận bàn giao mặt bằng từ 615 trường hợp, đạt hơn 70%. Riêng đường Bùi Hữu Nghĩa, có 112 căn hộ giải tỏa hoàn toàn để làm dự án. Hiện nay, một số hộ đã bàn giao mặt bằng, treo biển địa chỉ mới, số còn lại địa phương đang tiếp tục vận động để dự án sớm triển khai.

Anh Quang Hưng cho biết gia đình đã sinh sống tại đây hơn 30 năm. Căn nhà rộng hơn 70m² được bồi thường hơn 5 tỷ đồng. Gia đình dự kiến sẽ di dời sau khi con hoàn thành kỳ thi chuyển cấp vào giữa tháng tới, tạm chuyển đến nơi ở mới trong thời gian chờ nhà ở xã hội hoàn thiện. "Chúng tôi đều đồng thuận khi dự án được triển khai vì môi trường sống sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, rời khỏi nơi đã gắn bó và kinh doanh ổn định suốt nhiều năm cũng khiến gia đình rất trăn trở về tương lai", anh Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, anh Chuyên và gia đình đã tìm được mặt bằng phía đối diện khu giải toả để di dời cửa hàng, ổn định kinh doanh.

Đường Bùi Hữu Nghĩa (nối từ cầu Bùi Hữu Nghĩa đến đường Bạch Đằng, chạy dọc rạch Xuyên Tâm) nổi tiếng là tuyến đường giao thương sầm uất bậc nhất Bình Thạnh cũ. Nơi đây tập trung chủ yếu các cửa hàng kinh doanh xe đạp, phụ tùng lâu đời.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND phường Gia Định đang phối hợp với tòa án, văn phòng công chứng cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng thời vận động luật sư tham gia tư vấn miễn phí. Địa phương đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Nhiều năm qua, rạch Xuyên Tâm được xem là một trong những điểm ô nhiễm nghiêm trọng nhất TPHCM. Dự án được kỳ vọng sẽ xử lý tình trạng ô nhiễm kéo dài, đồng thời chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân hai bên bờ rạch.

Vị trí đường Bùi Hữu Nghĩa (Đồ hoạ: Bảo Quyên)