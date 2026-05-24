Bên trong khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM sau gần 30 năm quy hoạch

Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM, một khu đô thị đại học quy mô lớn, đang dần hoàn thiện hình hài sau 30 năm tái khởi động xây dựng. Với diện tích 643,7ha trải dài qua các phường Dĩ An, Đông Hoà (Bình Dương cũ) và Linh Xuân (TPHCM), ĐHQG TPHCM đang hướng tới mục tiêu trở thành hệ sinh thái đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á.

Quy hoạch của ĐHQG TPHCM có nguồn gốc từ quy hoạch Làng đại học Thủ Đức do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế từ những năm 1960. Tuy nhiên, phải đến năm 1996, dự án mới được tái khởi động và phát triển mạnh mẽ.

Hiện tại, khu đô thị này bao gồm các khu trung tâm điều hành, dịch vụ công cộng, các trường đại học thành viên, viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, trung tâm giáo dục quốc phòng, thể dục thể thao, ký túc xá, nhà công vụ và công viên khoa học.

Điểm nhấn khác là khu ký túc xá, quần thể lưu trú sinh viên lớn nhất Việt Nam với hơn 42ha, sức chứa gần 35.000 sinh viên. Khu ký túc xá được chia thành khu A và khu B, hoạt động như một "thành phố sinh viên" thu nhỏ với đầy đủ tiện ích như siêu thị, phòng gym, sân thể thao và căn tin.

Sau 30 năm phát triển, ĐHQG TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và cả nước.

Sinh viên Hoàng Nam chia sẻ: "Được học tập trong một môi trường đầy đủ tiện nghi, thuộc khu đô thị đại học có tính kết nối cao, sinh viên cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn trong quá trình rèn luyện".

Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM, khánh thành cuối năm 2019 trên diện tích hơn 3ha, là "trái tim" kết nối các hoạt động văn hóa, xã hội của giới trẻ. Với kiến trúc hiện đại và hệ sinh thái tiện ích "tất cả trong một" bao gồm rạp chiếu phim, nhà hát, khu thể thao và phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nơi đây đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho hàng chục nghìn sinh viên.

Hệ thống giao thông nội bộ cũng được cải thiện, kết nối các trường và khu vực xung quanh một cách thuận tiện.

Hệ thống xe buýt tại khu đô thị phục vụ đa dạng nhu cầu di chuyển với các tuyến liên tỉnh, nội khu và kết nối trực tiếp đến các trạm Metro.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, khu đô thị vẫn còn tồn tại những căn nhà lụp xụp và nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Để giải quyết vấn đề này, cuối tháng 7/2023, ĐHQG TPHCM đã công bố Quy hoạch phân khu xây dựng, trong đó có khu tái định cư khoảng 10,03ha cho khoảng 5.000 hộ dân thuộc địa phận TP Thủ Đức, với các loại hình nhà ở và dịch vụ - công cộng phù hợp.

Chiến lược phát triển ĐHQG giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 định hướng xây dựng hệ sinh thái đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển không gian đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường.

Vị trí khu Đại học Quốc gia TPHCM.