Toàn cảnh đại lộ lớn nhất khu Nam TPHCM trước đề xuất làm đường trên cao

UBND TPHCM vừa chấp thuận giao liên danh Đèo Cả - Trí Tín lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam (đường Nguyễn Văn Linh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất, tuyến đường trên cao dạng cầu cạn sẽ được xây dựng trên dải phân cách giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, kéo dài khoảng 17,8km từ khu vực kết nối cầu Thủ Thiêm 4 (đường Huỳnh Tấn Phát) đến quốc lộ 1. Tuyến đường sẽ có 6 làn xe và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh, một trong những trục giao thông huyết mạch của TPHCM, hiện có mặt cắt ngang từ 10-14 làn xe với dải phân cách cây xanh ở giữa.

Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện tăng nhanh đã khiến nhiều nút giao trên đại lộ Nguyễn Văn Linh thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm.

Anh Lê Văn Thuận (34 tuổi), một người thường xuyên giao hàng qua tuyến đường này, chia sẻ: “Trước đây, khi nút giao Nguyễn Hữu Thọ chưa có hầm chui, mỗi lần đi qua đây mất gần nửa tiếng. Hiện tình trạng ùn tắc đã giảm, nhưng thời gian chờ đèn đỏ vẫn khá lâu, giờ cao điểm di chuyển còn khó khăn”.

Ngoài việc xây dựng đường trên cao, dự án còn bao gồm việc xây dựng 7 nút giao tại các vị trí trọng điểm: Vành đai 2 nhánh phía Tây, Vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 50 và quốc lộ 1.

Sau hơn hai thập kỷ hình thành, đại lộ Nguyễn Văn Linh vẫn giữ vai trò cửa ngõ kết nối khu Nam thành phố với trung tâm và các tỉnh miền Tây.

Theo ghi nhận của Dân trí, nhiều đoạn trên đại lộ Nguyễn Văn Linh xuất hiện tình trạng mặt đường xuống cấp, ổ gà và đọng nước sau các trận mưa lớn.

Anh Bình, một người kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Linh, nhận định: “Lưu lượng phương tiện trên tuyến chủ yếu tập trung ở làn ô tô. Nếu xây dựng đường trên cao để phân luồng xe, giao thông sẽ ổn định hơn, hạn chế ùn tắc tại các giao lộ”.

Từ trên cao, đại lộ Nguyễn Văn Linh hiện lên như một trục xương sống kết nối hàng loạt khu đô thị, cảng và khu công nghiệp phía Nam.

Dự án nghiên cứu xây dựng đường trên cao được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại của TPHCM, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh được khởi công năm 1996 và đưa vào khai thác toàn bộ năm 2007, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, dài gần 18km. Tuyến đường này được coi là huyết mạch của khu vực Nam TPHCM, tạo điều kiện phát triển khu đô thị Nam Sài Gòn, khu công nghiệp cảng Hiệp Phước, Phú Mỹ Hưng...

Vị trí đại lộ Nguyễn Văn Linh trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).