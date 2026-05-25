Bốn tuyến đường nghìn tỷ ở Thủ Thiêm tăng tốc về đích

Dự án 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư 8.256 tỷ đồng, đang được tái khởi động mạnh mẽ, dự kiến sẽ hoàn thiện cuối năm nay để việc đi lại của người dân được thuận lợi.

Dự án bao gồm các tuyến Trần Bạch Đằng, Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành và Bùi Thiện Ngộ (ký hiệu R1, R2, R3, R4), có tổng chiều dài khoảng 12km.

Khởi công từ tháng 2/2014, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều máy móc và công nhân đang tập trung thi công dự án mở rộng đường Lương Định Của, đoạn từ vòng xoay Trần Não về Nguyễn Cơ Thạch.

Đường Trần Bạch Đằng, đoạn qua khu biệt thự Lan Anh, sau khi được bàn giao mặt bằng đã được chủ đầu tư phát quang và tiến hành thi công khoan cọc nhồi.

Khu vực cầu số 6, sau hơn một thập kỷ dang dở, cũng đã được nhà thầu thi công khẩn trương trở lại với hàng chục công nhân và máy móc, đang trong giai đoạn khoan cọc nhồi và móng cầu.

Đoạn đường Trần Bạch Đằng đối diện với cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn cũng đang trong giai đoạn thi công nền đường và móng cầu.

Tuyến đường Tố Hữu dài 3km, mặt cắt ngang 29,2m, đã hoàn thiện phần lớn và đang tiếp tục xây dựng đoạn kết nối với đường Trần Não và Lương Định Của.

Riêng tuyến Bùi Thiện Ngộ (R4) dài 2,5km, nối từ Nguyễn Thiện Thành qua khu đô thị Sala đến đại lộ Mai Chí Thọ, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nhiều đoạn đường đã hoàn thiện với cây xanh, hệ thống chiếu sáng, biển báo và vạch giao thông đồng bộ. Anh Sỹ Hân, ngụ phường Bình Trưng, chia sẻ: "Việc sớm hoàn thành các tuyến đường sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, không còn phải chạy vòng do đường bị đứt đoạn".

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, 4 tuyến đường chính cùng nhiều dự án trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026. Khi các tuyến đường này được đưa vào khai thác, mạng lưới giao thông nội khu sẽ trở nên đồng bộ, thuận tiện hơn, đồng thời kết nối trực tiếp với các trục giao thông bên ngoài như đường Lương Định Của hướng nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ và cầu Thủ Thiêm 4 trong tương lai.

Các tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Đồ hoạ: Bảo Quyên)