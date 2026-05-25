TPHCM rực rỡ đêm rước Phật ngọc, mở màn Đại lễ Phật đản 2570

Tối 24/5 (mùng 8/4 âm lịch năm Bính Ngọ), hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân TPHCM đã hòa mình vào không khí trang nghiêm, rực rỡ của lễ rước tôn tượng Đức Phật đản sinh. Đoàn rước đã diễu hành qua nhiều tuyến phố trung tâm trước khi về Việt Nam Quốc Tự, nơi đặt lễ đài chính của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Điểm nhấn đặc biệt của Đại lễ Phật đản năm nay là nghi thức cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh lần đầu tiên được tổ chức. Tôn tượng cao 60cm, nặng 32kg, được chế tác tinh xảo từ khối ngọc Hòa Điền nguyên khối quý hiếm, tinh khiết. Tượng khắc họa hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa trong tư thế một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa với thần thái hồn nhiên, thanh tịnh.

Khối ngọc quý hiếm này có nguồn gốc từ Kazakhstan, thuộc dòng “Dương chi bạch ngọc” và hiện thuộc sở hữu của một người Việt. Chủ nhân đã phát tâm dùng khối ngọc này để tạc nên bảo tượng sơ sanh của Đức Phật Thích Ca, mang ý nghĩa sâu sắc cho Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh, việc cung nghinh và chiêm bái tôn tượng Phật ngọc trong mùa Phật đản là một phước duyên lớn đối với Phật giáo TPHCM, mang ý nghĩa cầu nguyện an lạc cho muôn loài.

Vào 19h, hàng nghìn người dân tay cầm cờ hoa Phật đản đã đứng kín các tuyến đường, háo hức chờ đón đoàn cung rước Đức Phật đi qua.

Đoàn rước gồm 16 kiệu hoa được thiết trí công phu bởi các ban chuyên ngành thuộc Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, Văn phòng Ban Trị sự, Phân ban Ni giới GHPGVN Thành phố, các hệ phái Phật giáo và Báo Giác Ngộ.

Đoàn rước khởi hành từ Tổ đình Ấn Quang (đường Sư Vạn Hạnh, phường Vườn Lài), di chuyển qua các tuyến Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, vòng xoay Ngã Bảy, Lê Hồng Phong nối dài rồi về đường 3 Tháng 2 trước khi tiến vào lễ đài chính ở Việt Nam Quốc Tự.

Chị Huỳnh Phương Anh (30 tuổi) chia sẻ, đây là năm thứ 4 liên tiếp chị tham gia đoàn diễu hành mừng Đại lễ Phật đản. "Năm nay tôi tham gia trong đoàn Việt phục. Với tôi, đây là một ngày rất ý nghĩa. Được góp mặt trong một dịp thiêng liêng như thế này là niềm tự hào và hạnh phúc lớn", chị Phương Anh bày tỏ.

Hàng nghìn người tay cầm cờ Phật giáo, đèn hoa, đài sen và kiệu hoa chậm rãi bước theo đoàn rước giữa tiếng chuông, trống và tiếng kiền chùy vang vọng, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm vừa sống động.

Hòa trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đoàn nghệ sĩ, đồng nam đồng nữ cùng hàng ngàn Phật tử, tín đồ và người dân thành kính tham gia cung rước kiệu Đức Phật đản sinh, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân nhân ngày đản sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Khoảng 20h, tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh đã an vị tại lễ đài chính của Việt Nam Quốc Tự. Chư tôn giáo phẩm tăng ni cùng đông đảo Phật tử đã cử hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật) theo truyền thống thiền môn. Đây là sự kiện chính thức mở màn tuần lễ Phật đản của Phật giáo TPHCM.

Dòng người nối dài kiên nhẫn chờ đến lượt thực hiện nghi thức tắm Phật, khép lại hoạt động mở đầu cho tuần lễ Phật đản tại TPHCM.

Bên cạnh nghi thức tắm Phật, chị Kim Nguyên (phường Tân Quy) cùng người thân đã tự chuẩn bị hoa đăng để dâng Phật, thể hiện lòng thành kính.

Phật đản PL.2570 năm nay diễn ra trong không khí hướng tới nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có 51 năm ngày thống nhất đất nước, 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2026-2031.