Giải phóng mặt bằng đến đâu, làm cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tới đó

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng.

Toàn tuyến cao tốc được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng gần 25m, vận tốc thiết kế 100km/h. Dự án chiếm dụng hơn 1.000ha đất, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng, trong đó tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng.

Tại điểm đầu dự án thuộc phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai), các đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công (Ảnh: Doãn Công).

Theo UBND tỉnh Gia Lai, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án trọng điểm quốc gia, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tuyến gồm 3 dự án thành phần, đến nay đã khởi công thành phần 1 và 3 vào ngày 3/12/2025.

Riêng dự án thành phần 2 liên quan tới việc điều chỉnh hướng tuyến, khảo sát 2 hầm trên tuyến là hầm An Khê và Mang Yang gặp khó khăn do đặc thù địa hình khu vực này là rừng núi hiểm trở, độ dốc lớn, gần như không có đường tiếp cận vào tuyến. Việc di chuyển máy móc, thiết bị mất nhiều thời gian.

Dự án thành phần 2 dự kiến sẽ hoàn thành công tác thẩm định và triển khai trong quý 2.

Đơn vị thi công cầu trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Ảnh: Doãn Công).

Về nguồn vật liệu, tỉnh đang đẩy nhanh thủ tục cấp phép các mỏ đất, dự kiến hoàn thành trong tháng 3; các mỏ đá, cát dự kiến được cấp phép trong tháng 4. Tỉnh cũng chỉ đạo chủ đầu tư linh hoạt tận dụng nguồn đất đào và vật liệu dôi dư từ các dự án lân cận để phục vụ thi công.

Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đơn vị đang phối hợp với các địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ dự án.

Ban Quản lý cũng đang chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Các nhà thầu đã hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức thi công nhiều hạng mục như bãi đúc dầm, đường công vụ, nền đường và hệ thống thoát nước”, ông Phong cho hay.

Các đơn vị thi công theo phương châm "giải phóng mặt bằng đến đâu làm tới đó" (Ảnh: Doãn Công).

Theo ghi nhận, sau 3 tháng triển khai dự án thành phần 1 và 3 thuộc tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các nhà thầu đã huy động máy móc, nhân lực để san ủi, mở đường công vụ và xử lý nền đất.

Tại dự án thành phần 1, gồm 2 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 4.800 tỷ đồng, các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công. Trong đó, gói thầu XL.01 đã thi công kết cấu phần dưới, đúc dầm các cầu An Nhơn, thi công nền đường và cầu vượt cao tốc Bắc - Nam; gói thầu XL.02 triển khai các cầu Gò Cầy, Hà Nhe, Sông Kôn và nền đường một số đoạn.