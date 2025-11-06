Giải pháp cho phường bị lún nhanh nhất TPHCM

Chiều 6/11, phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Phó chủ tịch UBND phường An Lạc Lê Minh Nhựt cho biết, địa phương này có nền đất yếu nên khó tránh khỏi độ lún.

Theo ông Nhựt, mặc dù có độ lún theo thời gian, các công trình trên địa bàn phường An Lạc vẫn đảm bảo chất lượng. Trước đây, quận Bình Tân (cũ) đã sửa chữa, nâng nền những công trình bị ảnh hưởng.

Ông Lê Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND phường An Lạc, TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phó chủ tịch UBND phường An Lạc cho biết, có 2 giải pháp để giảm độ lún tại phường An Lạc. Thứ nhất là kiểm soát đất nền, gia cố cọc, thay lớp đất yếu bằng các vật liệu có cường độ cao hơn, như cát...

Giải pháp thứ 2 liên quan đến quy hoạch quản lý đô thị, kiểm soát mực nước ngầm. Theo Phó chủ tịch UBND phường An Lạc, hiện nay trên địa bàn phường không còn khai thác nước ngầm.

Đồng thời, phường An Lạc dự kiến quy hoạch xây dựng theo nền địa chất. Những khu vực đất yếu sẽ không bố trí nhà cao tầng, các công trình lớn để tránh làm gia tăng độ lún.

“Tốc độ lún ở phường An Lạc đã chậm lại”, ông Nhựt nói thêm.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Lạc bị nứt, nghiêng do tốc độ lún (Ảnh: Đ.V.).

Theo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam, giai đoạn 2005-2017, TPHCM lún hơn 23cm (trung bình gần 2cm mỗi năm). Nhiều khu vực vượt 10cm mỗi 10 năm.

Phường An Lạc được ghi nhận mức lún cao nhất (81cm), gấp ba lần toàn thành phố. Nhiều công trình ở phường An Lạc đã bị nghiêng, nứt, lún theo thời gian.