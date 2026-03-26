Giải cứu nữ du khách nước ngoài bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 tổ chức cứu nạn bà K.B. (55 tuổi, quốc tịch Australia) gặp sự cố khi leo núi Cô Tiên.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về việc một nữ du khách nước ngoài bị kiệt sức trong quá trình leo núi, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Lực lượng chức năng đưa nữ du khách xuống núi Cô Tiên (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu nạn đã điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường. Sau hành trình tiếp cận khó khăn trên địa hình dốc cao, hiểm trở, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân lúc hơn 12h cùng ngày. Người này được sơ cứu ban đầu và đưa xuống núi bằng cáng chuyên dụng.

Sau gần 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân xuống núi an toàn và bàn giao cho đơn vị cấp cứu 115 để tiếp tục chăm sóc y tế.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khuyến cáo, khi tham gia leo núi, du khách cần chuẩn bị thể lực tốt, mang theo đủ nước uống và trang bị cần thiết để tránh những sự cố đáng tiếc.

Vị trí núi Cô Tiên (Ảnh: Google Maps).