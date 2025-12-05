Cô gái tử vong bi thảm vì bị bạn trai bỏ rơi trên đỉnh núi cao nhất nước Áo

Những hình ảnh từ webcam trên núi Grossglockner - đỉnh cao nhất nước Áo - cho thấy diễn biến bi thảm dẫn tới cái chết của một phụ nữ.

Nạn nhân 33 tuổi, đến từ Salzburg, đã tử vong trong chuyến leo núi Grossglockner cao 3.798m hồi tháng 1 năm nay. Cô cùng bạn trai 36 tuổi xuất phát cho hành trình chinh phục vào ngày 18/1.

Hình ảnh từ webcam cho thấy rõ đèn khẩn cấp của hai nhà leo núi phát sáng lúc 18h ngày 18/1 (Ảnh: Daily Mail).

Theo Heute, khi chỉ còn cách đỉnh khoảng 50m, người phụ nữ bắt đầu đuối sức và không thể tiếp tục. Người bạn trai sau đó bị cáo buộc đã để mặc cô lại trên núi suốt 6,5 giờ, còn anh tự xuống núi trước tìm kiếm cứu hộ. Trong thời gian đó, nhiệt độ khắc nghiệt đã cướp đi mạng sống của nạn nhân.

Hình ảnh webcam đăng tải trên truyền thông địa phương cho thấy ánh đèn khẩn cấp của đồng hồ leo núi chuyên dụng còn sáng rõ lúc 18h ngày 18/1. Sáu giờ sau, ánh sáng bắt đầu yếu dần khi pin cạn và sức lực của người phụ nữ cũng suy kiệt.

Khoảng 2h30, webcam ghi lại cảnh người đàn ông đơn độc tiếp tục hành trình xuống phía bên kia dãy núi, để lại bạn gái trong tuyết lạnh với rất ít trang bị bảo hộ.

Vào lúc 7h10 sáng 19/1, cảnh quay từ webcam đã ghi lại cảnh một chiếc trực thăng bay vút qua ngọn núi, nhưng nhiệm vụ giải cứu đã phải hủy bỏ do gió mạnh (Ảnh: Daily Mail).

Đến 7h10 sáng 19/1, một trực thăng cứu hộ bay qua khu vực nhưng buộc phải hủy nhiệm vụ vì gió quá mạnh. Gần ba giờ sau, nhóm sáu nhân viên cứu hộ bắt đầu tiếp cận vị trí, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi họ đến nơi.

Với việc điều tra hoàn tất, người bạn trai - vốn là một nhà leo núi có kinh nghiệm - đã bị truy tố tội ngộ sát do cẩu thả nghiêm trọng, đối mặt mức án tối đa 3 năm tù.

“Khoảng 2h, bị cáo đã bỏ mặc bạn gái trong tình trạng không được bảo vệ, kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng, chỉ cách đỉnh Grossglockner khoảng 50m. Nạn nhân đã chết vì bị đông cứng. Là người có kinh nghiệm với các tour leo núi độ cao và là người lên kế hoạch chuyến đi, bị cáo được xem như người dẫn dắt và phải chịu trách nhiệm”, văn phòng công tố cho biết.

Theo kết luận điều tra, dựa trên dữ liệu pháp y, điện thoại, đồng hồ thể thao, hình ảnh, video và đánh giá của chuyên gia kỹ thuật leo núi, người đàn ông đã mắc nhiều sai sót nghiêm trọng.

Anh không tính đến việc bạn gái gần như không có kinh nghiệm với các tour leo núi cao kéo dài, nhưng vẫn để cô tham gia hành trình khó khăn này.

Ngay từ đầu, cả hai đã xuất phát muộn hơn dự kiến khoảng hai giờ và lại không mang theo đủ trang bị khẩn cấp cần thiết cho điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khi bạn gái kiệt sức và anh quyết định xuống núi tìm cứu hộ, người đàn ông cũng không đưa cô đến nơi kín gió hay sử dụng chăn cứu hộ để giữ ấm cho cô. Anh còn để cô leo bằng splitboard (ván trượt tách đôi) và giày mềm - bộ trang bị vốn bị cộng đồng leo núi đánh giá là hoàn toàn không phù hợp với địa hình hỗn hợp trên núi cao.

Trong bối cảnh gió giật tới 74km/h, nhiệt độ -8°C nhưng cảm giác lạnh xuống tới -20°C, lẽ ra anh phải sớm nhận ra mức độ rủi ro và đưa ra quyết định quay lại.

Sáu người cứu hộ leo lên núi, nhưng đến nơi người phụ nữ đã tử vong (Ảnh: Daily Mail).

Thế nhưng, ngay cả khi bạn gái rơi vào tình trạng nguy cấp, anh vẫn không thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trước khi trời tối. Đến lúc họ bị mắc kẹt vào khoảng 20h50, anh cũng không phát tín hiệu cầu cứu khi trực thăng cảnh sát bay qua lúc 22h50.

Cảnh sát đã nhiều lần cố liên lạc với người đàn ông, đến 0h35 anh mới bắt máy. Nội dung cuộc trò chuyện không được tiết lộ, nhưng sau đó bị cáo không liên lạc lại với lực lượng cứu hộ. Anh ta còn đặt điện thoại ở chế độ im lặng, dẫn đến việc bỏ lỡ các cuộc gọi tiếp theo từ cảnh sát.

Luật sư của bị cáo - ông Kurt Jelinek - cho biết thân chủ “rất đau buồn vì những gì đã xảy ra”, nhưng cho rằng vụ việc vẫn là “một tai nạn bi thảm mang tính định mệnh”. Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra ngày 19/2/2026 tại Tòa án vùng Innsbruck.