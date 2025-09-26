Giải cứu người đàn ông nhốt mình trong phòng với 3 bình gas đã mở van

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã phối hợp giải cứu một người đàn ông có ý định tự tử bằng khí gas.

Khoảng 16h45 ngày 25/9, Công an phường Tây Hiếu (tỉnh Nghệ An) nhận tin báo anh N.V.H. (SN 1982, trú tại địa phương) mang 3 bình gas vào phòng ngủ với ý định tự tử.

Công an phường Tây Hiếu báo cáo sự việc với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, thành lập tổ công tác phối hợp xử lý.

Căn nhà của anh H., nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Chu Minh).

Thời điểm đơn vị chức năng có mặt, anh H. đang ở trong phòng ngủ khóa kín, tâm lý không ổn định do đã sử dụng rượu bia. Cả 3 bình gas đều đã được mở van khóa khiến khí gas nồng nặc, gây nguy hiểm cho anh H. và cả khu dân cư.

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng cắt nguồn điện tại khu vực, thực hiện các biện pháp tâm lý để ổn định tinh thần anh H..

Xác định anh H. không cầm vật dụng có nguy cơ gây cháy, tổ công tác quyết định dùng xà beng phá cửa phòng ngủ, nhanh chóng tiếp cận và đưa người đàn ông ra ngoài.

Lực lượng chức năng vô hiệu hóa 3 bình gas đang mở van, đồng thời giải phóng khí gas trong phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Công an phường Tây Hiếu đã tổ chức hòa giải, tháo gỡ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình anh H. và lập hồ sơ xử lý theo quy định.