Giải cứu 2 anh em sinh đôi bị sóng cuốn ra xa bờ ở biển Cửa Lò

Sáng 16/4, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò (Nghệ An), cho biết lực lượng cứu hộ cùng ngư dân địa phương vừa kịp thời cứu sống 2 trường hợp bị đuối nước khi tắm biển.

Khoảng 16h ngày 15/4, tại khu vực bãi biển phía Nam đảo Lan Châu, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo có người bị sóng cuốn ra xa. Ngay lập tức, các nhân viên cứu hộ đã sử dụng ca nô, huy động thêm thuyền thúng của ngư dân gần đó tiếp cận hiện trường.

Người dân và lực lượng chức năng cứu hai trẻ đuối nước ở biển Cửa Lò (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại thời điểm xảy ra sự việc, sóng biển lớn, gió mạnh khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hai nạn nhân bị cuốn ra cách bờ 30-50m, liên tục chới với giữa dòng nước.

“Dù điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực hết sức và may mắn đưa được 2 em vào bờ an toàn”, ông Trần Tuấn Anh thông tin.

Hai nạn nhân được xác định là anh em sinh đôi, quê ở huyện Nam Đàn (cũ), đi tắm biển cùng gia đình.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại khoảnh khắc cứu nạn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong clip, nhiều người đứng trên bờ hô hoán, trong khi lực lượng cứu hộ và ngư dân phối hợp đưa lần lượt các nạn nhân vào bờ trong tiếng vỡ òa của người dân.

Một em nhỏ được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Những ngày gần đây, tại biển Cửa Lò liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước, trong đó có vụ việc một nữ sinh lớp 11 tử vong khi tham gia cứu người. Phần lớn nạn nhân là học sinh, đi tắm biển nhưng thiếu sự giám sát của người lớn.

Biển Cửa Lò dài hơn 10km, là điểm du lịch nổi tiếng khu vực Bắc Trung Bộ, thu hút đông đảo du khách mỗi năm. Để đảm bảo an toàn, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò đã bố trí khoảng 40 nhân viên cứu hộ ứng trực thường xuyên, cùng các phương tiện như ca nô, phao cứu sinh sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, không tắm tại khu vực có dòng chảy xiết, nước xoáy hoặc nơi có biển cảnh báo nguy hiểm.