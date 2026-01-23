Công viên trên khu "đất vàng" bốn mặt tiền ở TPHCM trước ngày mở cửa

Công trình cải tạo cảnh quan tại khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TPHCM), nơi từng là dự án xây dựng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để kịp bàn giao vào ngày 25/1, sớm hơn gần 14 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Trong hai tuần qua, hàng trăm công nhân đã được huy động để triển khai đồng loạt nhiều hạng mục, từ chỉnh trang vỉa hè đến trang trí tiểu cảnh, biến khu "đất vàng" bỏ hoang thành một không gian xanh mát, sẵn sàng phục vụ người dân du xuân.

Dự án cải tạo cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được triển khai theo chủ trương của TPHCM về việc chỉnh trang các khu đất chưa triển khai dự án thành công viên, vườn hoa tạm thời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Công trình không chỉ góp phần làm mới diện mạo khu đất trung tâm mà còn tạo lập một không gian mở, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, gặp gỡ và sinh hoạt cộng đồng của người dân thành phố.

Toàn bộ khuôn viên đang được tổng vệ sinh, cải tạo hệ thống vỉa hè, bố trí lại các phân khu chức năng và trang trí Tết tỉ mỉ, tạo nên không gian khang trang và sinh động.

Điểm nhấn nổi bật của không gian là linh vật năm Bính Ngọ, được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét hào hùng, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần vươn lên và khí thế của năm mới.

Chủ đầu tư đã tổ chức lại các phân khu không gian công viên theo hướng hợp lý, giúp người dân thuận tiện tiếp cận và sử dụng.

Phần sân tennis trước đây nằm trong khuôn viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã được sơn lại với một bức graffiti lớn, cải tạo thành không gian để các bạn trẻ tham gia nhiều hoạt động vui chơi và sáng tạo.

Hàng cây mọc tự nhiên trong khuôn viên bỏ hoang nhiều năm qua được cắt tỉa, chỉnh trang lại và tận dụng để hình thành một lối đi xanh mát, hài hòa với cảnh quan chung.

Dự án không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp mặt bằng mà còn là một cuộc "thay áo" toàn diện cho khu vực bao quanh các tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur.

Khi đi vào hoạt động, không gian cảnh quan tại khu vực Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được kỳ vọng sẽ góp phần điều hòa nhịp sống sôi động của khu trung tâm, tạo thêm điểm đến thư giãn cho người dân, đặc biệt trong dịp Tết khi nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi tăng cao.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cũng là địa điểm đầu tiên trong kế hoạch chuyển đổi 9 khu “đất vàng” tại TPHCM thành công viên, vườn hoa tạm thời. Chủ trương này được lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM trực tiếp chỉ đạo, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, hạn chế lãng phí và gia tăng không gian xanh phục vụ cộng đồng, trong bối cảnh khu vực trung tâm đang thiếu hụt diện tích công cộng.