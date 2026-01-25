Bàn giao công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng phục vụ người dân dịp Tết

Chiều nay (25/1), Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã bàn giao công trình chỉnh trang cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng trên khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, cho UBND phường quản lý.

Công trình được bàn giao sớm hơn gần 2 tuần so với kế hoạch, là một trong 9 khu đất đắc địa được TPHCM yêu cầu cải tạo thành vườn hoa công cộng đưa vào sử dụng trước Tết, trong thời gian chờ các quyết định đầu tư tiếp theo.

Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được hoàn thiện, du khách nô nức tham quan, chụp hình (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Công viên có nhiều phân khu cảnh quan mang tính biểu tượng, với các quảng trường chủ đề như “Việt Nam hùng cường”, “Kỷ nguyên vươn mình”, “Gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ”...

Song song đó, Phát Đạt cũng đầu tư các hạng mục phục vụ tập luyện thể dục - thể thao, đáp ứng nhu cầu vận động, rèn luyện sức khỏe của người dân. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục hoàn thiện các tiện ích sau khi lắng nghe phản hồi của địa phương.

Khu đất được "khoác" áo mới sau thời gian dài bỏ hoang cỏ mọc (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm trên "đất vàng" quận 3 cũ, sở hữu 4 mặt tiền đắt giá là Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần, diện tích hơn 1,4ha. Trước đây, dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức BT từ năm 2008, giao cho Phát Đạt.

Tuy nhiên năm 2024, TPHCM đã thống nhất dừng đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) và được chuyển sang phương thức đầu tư công. Từ khi có chủ trương năm 2008 đến thời điểm trước chỉnh trang, dự án vẫn chưa được triển khai, cỏ mọc hoang.

Việc chỉnh trang khu đất nằm trong chủ trương tăng không gian xanh, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho khu vực trung tâm TPHCM vào dịp Tết này. Cùng với công trình này, 8 khu đất khác cũng trong diện được đề xuất cải tạo làm vườn hoa, công viên tạm, bởi đều có vị trí đắc địa, diện tích lớn nhưng "đắp chiếu" lâu năm do vướng thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch hoặc thay đổi chủ đầu tư...