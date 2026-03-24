Gặp xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần làm gì?

Ngày 24/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, khi tham gia giao thông, người dân dễ dàng bắt gặp các phương tiện như xe cứu thương, xe chữa cháy hay đoàn xe có CSGT dẫn đường đang phát tín hiệu ưu tiên.

Vậy trong những tình huống như vậy, người dân cần phải làm gì để tránh gây cản trở đoàn xe ưu tiên và tránh việc bị xử phạt khi vi phạm?, Cảnh sát giao thông đã có khuyến cáo về vấn đề này.

Cách nhận diện xe ưu tiên của lực lượng CSGT (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết tại Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định, xe ưu tiên bao gồm: xe chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe CSGT dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc trong tình trạng khẩn cấp và đoàn xe tang.

Theo cảnh sát trong thực tế, các phương tiện mà người dân thường xuyên gặp nhất là xe cứu thương, xe chữa cháy và đoàn xe có CSGT dẫn đường. Đây đều là những phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ cấp bách, cần được ưu tiên tuyệt đối khi lưu thông.

Nhà chức trách cho biết, cách nhận biết các phương tiện xe ưu tiên như sau: xe chữa cháy, xe cứu thương, xe quân sự thường sử dụng đèn nhấp nháy màu đỏ; xe của lực lượng công an, kiểm sát và xe CSGT dẫn đường sử dụng đèn nhấp nháy màu xanh và đỏ; xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh sử dụng đèn nhấp nháy màu xanh.

Một xe cứu thương làm nhiệm vụ được CSGT dẫn trên đường (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ngoài ra, các phương tiện này đều sử dụng còi ưu tiên và loa để cảnh báo.

"Khi phát hiện tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, chủ động quan sát, đi sát về phía lề đường bên phải hoặc dừng hẳn để nhường đường, tuyệt đối không bám theo phía sau, không chen lấn, không đi vào làn đường của xe ưu tiên hoặc có hành vi cản trở", vị đại diện Phòng CSGT nhấn mạnh.

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, việc người tham gia giao thông nhường đường cần được thực hiện sớm, dứt khoát để tạo điều kiện cho xe ưu tiên di chuyển nhanh chóng, an toàn.

Cảnh sát cho hay, tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; đối với xe máy, mức phạt tiền sẽ từ 4 đến 6 triệu đồng và cũng bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Quá trình làm nhiệm vụ, các xe ưu tiên sử dụng đèn, còi ưu tiên theo luật định, đồng thời phát loa cảnh báo (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc người dân không nhường đường cho xe ưu tiên có thể gây chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của đoàn xe cũng như hiệu quả công tác của lực lượng chức năng. Đối với xe cứu thương, xe chữa cháy, mỗi giây, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ tính mạng con người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

"Vì vậy, khi tham gia giao thông, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động quan sát và kịp thời nhường đường cho các phương tiện ưu tiên đang làm nhiệm vụ. Đây không chỉ là nghĩa vụ theo quy định pháp luật mà còn là hành động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, vì lợi ích chung của toàn xã hội", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nói thêm.