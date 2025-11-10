Gần nửa tháng vẫn chưa tìm thấy 2 người bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ngãi

Ngày 10/11, bà Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch UBND xã Đăk Pét tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ông A.N. (SN 1977, trú tại xã Đăk Pét bị lũ cuốn trôi ngày 29/10.

Theo Chủ tịch UBND xã Đăk Pét ông N. đi đánh bắt cá tại sông Pô Kô, đoạn qua xã Đăk Pék không may trượt chân, bị dòng nước cuốn trôi. Do địa hình rộng, nước chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng xã Đăk Pét tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Chí Anh).

"Sông Pô Kô rộng, nước chảy xiết và trải dài khiến việc tìm kiếm rất khó khăn. Chúng tôi đã liên hệ các xã ở hạ nguồn để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích", bà Thương nói.

Tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực tìm kiếm anh A.P. (SN 1994, tại thôn Làng Đung, xã Ngọc Linh) bị nước lũ cuốn trôi trên suối Đăk Mỹ, xã Ngọc Linh vào tối 28/10.

Sau sự việc xảy ra, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu tới gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xã Đăk Pét và Ngọc Linh đang mở rộng phạm vi tìm kiếm với sự tham gia của lực lượng công an, quân đội và người dân địa phương.