Thủ tướng: Khai thác cầu Phong Châu xứng đáng với mong mỏi của người dân

Sáng 28/9, tại xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C.

Thủ tướng nói cách đây đúng 1 năm theo âm lịch (ngày 7/8/2024, tức ngày 9/9/2024 dương lịch), cầu Phong Châu cũ bị sập trước sự bàng hoàng, lo lắng, xót xa của nhân dân tỉnh Phú Thọ và nhân dân cả nước, làm cắt đôi tuyến đường huyết mạch, cướp đi tính mạng của 8 người dân.

Nhân dịp ngày giỗ đầu của 8 người dân, Thủ tướng đề nghị và tất cả các đại biểu tham dự buổi lễ đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã khuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Ngay sau khi cầu sập, ngày 12/9/2024 Tổng Bí thư Tô Lâm đã lên thăm, động viên, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, xây dựng lại cầu Phong Châu.

Sau đó, Thường trực Chính phủ quyết định giao Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện xây dựng cầu Phong Châu mới trong vòng 1 năm.

“Hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến những giọt nước mắt. Nếu những giọt nước mắt cách đây 1 năm là những giọt nước mắt của sự đau đớn, thì những giọt nước mắt hôm nay là của niềm tin, hy vọng, niềm tự hào khi cầu Phong Châu được xây dựng lại”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự kiện khánh thành cầu Phong Châu mới trong sự hân hoan của người dân, là nhịp cầu nối liền, gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhịp cầu và sự gắn kết giữa nhân dân với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Phong Châu mới (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan bàn giao công trình theo đúng quy định, địa phương khai thác thực sự hiệu quả, "xứng đáng với mong mỏi và những giọt nước mắt của người dân".

“Khi ý Đảng hợp lòng dân thì không gì là không thể làm được”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, người đứng đầu Chính phủ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 đã có thành tích xuất sắc; trao quà tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng công trình.

Nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cầu Phong Châu mới cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ.

Sau khi thông xe cầu Phong Châu mới, cầu phao Phong Châu và phà quân sự đang được Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) vận hành sẽ dừng hoạt động (Ảnh: Tô Công).

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương; Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

Dự án khởi công vào ngày 21/12/2024, dự kiến hoàn thành trong năm 2025 sau 1 năm xây dựng. Dù vậy, dự án đã hoàn thành trước 3 tháng so với kế hoạch, giúp tiết kiệm 196 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu.

Việc sớm thông xe cầu Phong Châu có ý nghĩa lớn trong cụ thể hóa quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và đảm bảo giao thông thông suốt trên quốc lộ 32C.

Cầu Phong Châu có chiều dài 653m, bề rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Điểm đầu của dự án thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ).