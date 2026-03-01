Gần 400 dự án với 250.000 tỷ đồng vốn ở Lâm Đồng chưa được triển khai

Ngày 1/3, trong cuộc làm việc với đại diện 360 doanh nghiệp đang thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, hiện nay có gần 400 dự án gặp khó khăn. Việc dự án bị vướng mắc đã kìm hãm quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ông Hồ Văn Mươi cho hay, nguồn vốn của các dự án gặp vướng mắc là gần 250.000 tỷ đồng, nếu khơi thông được dòng vốn này sẽ tạo động lực cho Lâm Đồng phát triển.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc (Ảnh: Văn Minh).

Theo ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, địa phương thu hút 49 dự án đầu tư với vốn đăng ký gần 27.000 tỷ đồng, quy mô diện tích sử dụng đất hơn 853ha.

Đến nay, tỉnh này có 2.938 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn trên 2,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, có 2.109 dự án đã hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động và 829 dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư.

Sở Tài chính cho biết, hiện nay, tỉnh ghi nhận gần 400 dự án gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đầu tư khoảng gần 250.000 tỷ đồng. Các dự án này vướng mắc về quy hoạch xây dựng, quy hoạch khoáng sản, danh lam thắng cảnh; chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan; chưa được gia hạn tiến độ sử dụng đất; nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước hoặc đang bị kê biên tài sản do nợ vay…

UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với đại điện 360 doanh nghiệp đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Văn Minh).

Ông Tôn Thiện San cho biết, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 6 Tổ công tác để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đến nay, các Tổ công tác đã nhận được 232 báo cáo của nhà đầu tư và đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22 dự án.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, địa phương quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo ông Hồ Văn Mười, tỉnh Lâm Đồng sẽ cùng với các doanh nghiệp, nhà đầu tư bàn bạc, tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho các dự án một cách hiệu quả nhất.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các doanh nghiệp cùng chia sẻ, đồng hành với tỉnh Lâm Đồng trong việc tháo gỡ các khó khăn, sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn cho dự án, tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công khai số điện thoại của chủ tịch, các phó chủ tịch tỉnh để nhà đầu tư, doanh nghiệp liên hệ.