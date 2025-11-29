Gần 2.000 USD bị bỏ quên trong túi đồ cứu trợ bà con vùng lũ

Khoảng 9h40 ngày 28/11, Công an xã Hà Nha đã tiếp nhận tin báo từ ông Lê Văn Hoàng (SN 1965, trú thôn Mỹ An, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) về việc phát hiện một số lượng lớn ngoại tệ trong túi hàng cứu trợ.

Trước đó, khi bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1971, cùng trú thôn Mỹ An) đang sắp xếp hàng cứu trợ tập kết tại nhà ông Hoàng, bất ngờ tìm thấy gần 2.000 USD và 130 Peso Cuba trong một túi đồ. Ông Hoàng đã mang toàn bộ số tài sản này đến Công an xã Hà Nha để giao nộp, mong muốn tìm được chủ nhân để trả lại.

Bà Tuyết Lan (thứ 2 từ trái sang) nhận lại tài sản để quên (Ảnh: Công an xã Hà Nha).

Khoảng 14h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1985, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đến Công an xã Hà Nha trình báo về việc vô ý để quên số tiền tiết kiệm trong một chiếc túi màu xanh, kèm theo các bao quần áo cũ gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Sau khi đối chiếu và xác nhận thông tin trùng khớp, Công an xã Hà Nha đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và trao trả toàn bộ số tài sản cho bà Tuyết Lan.

Công an xã Hà Nha đánh giá cao hành động trung thực của bà Nguyễn Thị Bảy và ông Lê Văn Hoàng, nhấn mạnh rằng đây là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong bối cảnh cả nước đang chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt.