Đường sắt tăng chuyến phục vụ giỗ Tổ và lễ 30/4-1/5

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 kéo dài nhiều ngày, ngành đường sắt triển khai kế hoạch chạy thêm tàu khách khu đoạn trong giai đoạn này.

Cụ thể, tàu Sài Gòn - Quy Nhơn, chạy tàu SE30, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 29, 30/4 và 1/5.

Tàu Quy Nhơn - Sài Gòn, chạy tàu SE29, xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26, 27, 30/4 và 2, 3/5.

Tàu Sài Gòn - Nha Trang, chạy tàu SNT4, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29, 30/4.

Ngoài ra, ngành đường sắt chạy tàu SNT6, xuất phát ga Sài Gòn ngày 29/4.

Đối với đoạn Nha Trang - Sài Gòn sẽ chạy thêm tàu SNT5, xuất phát ga Nha Trang các ngày 27/4; 2-3/5; chạy tàu SNT3, xuất phát ga Nha Trang ngày 2/5.

Dịp cao điểm, ngành đường sắt khuyến nghị hành khách khi đi tàu sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ để tránh nhỡ tàu.

Nhân viên đường sắt kiểm tra vé tàu của khách (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20 kg và tự trông coi bảo quản hành lý. Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga và trên tàu, không mang theo các vật phẩm bị cấm theo quy định.

Trước đó, ngày 20/3 ngành đường sắt thông báo điều chỉnh 5% giá vé hành khách và 8% giá cước hàng hóa từ 00h ngày 21/3.

Thời gian này, việc điều chỉnh giá vé và giá cước vận chuyển được ngành đường sắt áp dụng linh hoạt theo diễn biến thị trường giá nhiên liệu trong nước khi chi phí nhiên liệu chiếm đến 26% giá cước vận tải đường sắt.

Khi giá xăng dầu tăng, ngày 8/3, giá cước vận tải đường sắt đã thực hiện điều chỉnh 15% đối với hàng hóa và 10% đối với hành khách.

Sau đó, giá xăng dầu có nhịp điều chỉnh giảm, ngày 13/3, ngành đường sắt giảm 3% giá vé hành khách và 4% giá cước hàng hóa.

Theo đánh giá diễn biến căng thẳng, phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm xăng, dầu trên thị trường tăng cao, biến động khó lường đang tác động trực tiếp đến chi phí vận tải.