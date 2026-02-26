Đường sạt lở chưa khắc phục, dân đau ốm phải cõng nhau vượt suối, băng rừng

Hai thôn Cát và Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị có 175 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu đồng bào dân tộc Vân Kiều. Đây là khu vực đặc biệt khó khăn, nằm cách trung tâm xã hàng chục cây số.

Sau những đợt mưa lũ năm 2025, con đường nối từ trung tâm xã Hướng Phùng vào 2 thôn Cát và Trỉa hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí xuất hiện hàm ếch khổng lồ, khoét sâu vào sườn núi, có nơi mặt đường bị xé toạc.

Sạt lở nghiêm trọng trên con đường vào các thôn Cát và Trỉa, xã Hướng Phùng (Ảnh: Trường Lê).

Đường sạt lở, các phương tiện gần như không thể đi lại, người dân phải đi bộ men theo lối mòn xuyên rừng, lội qua những con suối để ra trung tâm xã và các địa bàn lân cận. Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, đường hư hỏng còn khiến nông sản đến mùa thu hoạch của người dân không thể vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt cũng khan hiếm hơn.

Điều khiến người dân lo lắng nhất là tình huống khẩn cấp, có người ốm đau hoặc phụ nữ sinh nở, việc di chuyển ra trạm y tế xã hay bệnh viện vô cùng gian nan. Nhiều trường hợp đau ốm, sinh nở, bà con phải thay nhau cõng vượt suối, băng rừng trong điều kiện trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm.

Trước đó, vào sáng 7/1, ông Hồ Pa Lê (76 tuổi, trú tại thôn Trỉa) lên cơn đau dữ dội, không thể đi lại. Người thân phải nhờ 20 thanh niên trong bản hỗ trợ.

Ông Lê được đặt nằm trên võng, nhóm thanh niên thay nhau khiêng men theo đường rừng, băng qua nhiều đoạn suối sâu, trơn trượt. Sau gần 3 giờ di chuyển, ông Lê được đưa ra quốc lộ 9, chuyển lên xe cứu thương đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Còn tại thôn Cát, cuối năm 2025, chị Hồ Thị Xã (35 tuổi) chuyển dạ, đau dữ dội lúc 3h. Hơn 20 thanh niên và 2 phụ nữ trong thôn được huy động đưa chị Xã ra quốc lộ 9, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị để đến bệnh viện.

“Đường hư hỏng nên chúng tôi chỉ đi được 5km đầu bằng xe máy, còn lại phải đi bộ, thay nhau gánh võng, vượt qua các con suối, xuyên qua lối mòn trong rừng. Gần 4 tiếng mới ra được quốc lộ 9”, một người dân nhớ lại.

Người dân lội suối, cõng sản phụ đến cơ sở y tế vào cuối năm 2025 (Ảnh: Hồ Tình).

Anh Hồ Văn Tình, Trưởng thôn Cát, cho biết con đường từ thôn này ra quốc lộ 9 có 6 điểm sạt lở lớn, nhiều đoạn đã biến thành hố sâu, các phương tiện không thể lưu thông.

Nhắc đến người anh trai Hồ T. (46 tuổi) vừa qua đời, anh Tình lặng đi một lúc lâu. Ánh mắt vị trưởng thôn nhòe lệ trước nỗi đau chưa kịp nguôi.

Tối 23/2, anh T. đau bụng, đi ngoài, đến khoảng 13h ngày 24/2 bất ngờ ngất xỉu. Gia đình phải nhờ hàng chục thanh niên gánh bằng võng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Hơn 4 giờ vật lộn băng rừng, lội suối, chúng tôi mới đưa được anh trai đến cơ sở y tế, nhưng anh ấy không qua khỏi. Tôi nghĩ anh trai tôi đã mất trên đường đến bệnh viện. Giá như đường sá thuận lợi hơn, đến nơi sớm hơn để bác sĩ cấp cứu, có thể anh tôi vẫn còn cơ hội sống”, anh Tình buồn bã.

Người dân dùng xe kéo, võng đưa người bị đau đến bệnh viện (Ảnh: Hồ Tình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Ngọc Long, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, cho biết hiện nay việc đi lại của người dân thôn Cát và Trỉa gặp muôn vàn khó khăn. Tuyến đường vào 2 thôn gần như bị chia cắt, việc tiếp cận y tế, trường học hay vận chuyển hàng hóa đều bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh kế của bà con.

“Chúng tôi đã khảo sát, đề xuất đưa tuyến đường này vào danh mục ưu tiên đầu tư trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế nên trước mắt sẽ huy động xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu, nhân công để khắc phục tạm thời các điểm sạt lở”, ông Long nói.