Đường đi bộ 267 tỷ đồng chưa thông, ô tô thản nhiên chạy

Ngày 23/3, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế cho biết, tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý (thuộc địa bàn 2 phường Vỹ Dạ và Thuận Hóa) chưa thể hoàn thành do người dân không chấp hành bàn giao mặt bằng.

Hiện nay, dọc tuyến đường này còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và hộ dân này đã khởi kiện bên giải phóng mặt bằng ra tòa. Vị trí vướng mặt bằng thuộc địa bàn phường Vỹ Dạ, buộc nhà thầu phải tạm dừng thi công dự án, rào chắn lại với chiều dài hơn 20m.

Tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý ở thành phố Huế chưa thể hoàn thiện do vướng mặt bằng (Ảnh: Cao Tiến).

Theo chủ đầu tư, chính quyền địa phương đang rà soát hồ sơ, thủ tục để cưỡng chế đối với trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Trong khi đó, mặt bằng tại khu vực giao nhau giữa đường Lê Lợi - Nguyễn Công Trứ (phường Thuận Hóa) cũng mới được người dân bàn giao để nhà thầu thi công bãi đỗ xe thuộc dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến nay phần lớn các hạng mục thuộc dự án bờ kè và tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý đã cơ bản hoàn thành xây dựng, góp phần chỉnh trang đô thị. Dọc tuyến “mọc” lên hàng loạt quán cà phê khai thác không gian bờ sông, thu hút rất nhiều người đến sử dụng dịch vụ, nhất là đoạn từ Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ.

Xe tải, ô tô con thản nhiên chạy trên đường dành cho người đi bộ và xe đạp (Ảnh: Cao Tiến).

Tuy nhiên, do công trình chưa hoàn thiện, công tác quản lý lỏng lẻo dẫn đến tình trạng người dân tự ý chạy ô tô, xe máy vào tuyến đường đi bộ, nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, cho biết, các đơn vị nhà thầu đã đặt rào chắn ở đầu tuyến để ngăn người dân chạy ô tô, xe máy vào công trình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tự ý “xé rào” đi vào.

Theo ông Tuấn Anh, để xử lý dứt điểm tình trạng này cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Nhiều người lo ngại ô tô đi vào có thể làm hư hỏng những viên đá granite lót đường (Ảnh: Cao Tiến).

Dự án bờ kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý do Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1) làm chủ đầu tư.

Công trình được khởi công từ tháng 7/2023, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2024, có chiều dài hơn 1,6km, từ Đập Đá (phường Thuận Hóa) đến cầu Vân Dương (phường Vỹ Dạ), thành phố Huế, với tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường được lót đá granite, lan can bằng thép không gỉ, sơn tĩnh điện. Toàn tuyến có bãi đỗ xe rộng hơn 1.300m2 giáp với Đập Đá; cầu vòm dài 36m bắc qua hói Phát Lát; 11 bến nước. Khu vực giáp ranh với nhà dân sẽ được bố trí các tiểu cảnh, cây xanh, đổ bê tông để ngăn lấn chiếm.

Tuyến đường đi bộ này nằm trong dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, có tổng kinh phí 24,8 tỷ Yên, từ nguồn vay ODA Nhật Bản, thực hiện từ tháng 8/2015.

Đến nay công trình phải gia hạn thời gian thi công nhiều lần do chậm tiến độ, nguồn vốn ODA đã giải ngân hết. Thành phố Huế đã xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án, sử dụng vốn địa phương thay thế để triển khai các hạng mục còn lại.