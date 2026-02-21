Đường làm xong rào lại không đi

Thời gian qua, người dân tại tổ dân phố Cư Chánh (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) không khỏi thắc mắc khi đoạn cuối đường Huyền Trân Công Chúa dù đã đầu tư hoàn thiện nhưng chưa được đưa vào khai thác.

Đoạn này dài hơn 80m, nối ra tuyến quốc lộ 49, trước khi được đầu tư nâng cấp là đường đất, hư hỏng nặng, thường xuyên xảy ra tình trạng lầy lội, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đoạn cuối của tuyến đường Huyền Trân Công Chúa tại thành phố Huế phải rào lại vì chưa đủ điều kiện đấu nối với quốc lộ 49 (Ảnh: Cao Tiến).

Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, đoạn cuối đường Huyền Trân Công Chúa đã hoàn thành xây dựng từ năm 2025 nhưng chưa đủ điều kiện để đấu nối với quốc lộ 49.

Để đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan quản lý đã rào chắn lại bằng nhiều cột bê tông, đồng thời cắm biển cấm các phương tiện đi vào.

Được biết, công trình nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế.

Các chướng ngại vật được đưa ra để ngăn phương tiện đi vào đoạn đường chưa đủ điều kiện đấu nối (Ảnh: Cao Tiến).

Tiểu dự án này đã được Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) thành phố Huế phê duyệt hồ sơ thiết kế từ năm 2018, với tổng chiều dài tuyến hơn 4,1km. Điểm đầu dự án giao với đường Bùi Thị Xuân, điểm cuối giao quốc lộ 49.

Dự án chỉ thi công nâng cấp, mở rộng 2 phía đầu đường, đoạn ở giữa dài 0,39km (khu làng hương Thủy Xuân) không đầu tư xây dựng.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện, phục vụ việc đi lại của người dân, riêng đoạn cuối tuyến chưa cho phương tiện đi qua.

Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, tuyến đường Huyền Trân Công Chúa chưa đủ điều kiện đấu nối ra quốc lộ 49 là do vị trí dự kiến đấu nối có bán kính đường cong nhỏ hơn đường cong tối thiểu theo quy định.

Đoạn quốc lộ 49 tại khu vực phường Thủy Xuân là đường cấp IV đồng bằng và đã có 2 điểm đấu nối rất gần, không quá 1.000m. Sở Xây dựng thành phố Huế đã đề nghị chủ đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường Huyền Trân Công Chúa cũng như hạ tầng giao thông để đủ điều kiện đấu nối theo quy định.

Sau khi các hạng mục công trình hạ tầng theo quy hoạch được đầu tư đồng bộ, tuyến đường sẽ đảm bảo điều kiện đấu nối vào quốc lộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.