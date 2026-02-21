Đường làm xong rào lại không đi
(Dân trí) - Đoạn cuối đường Huyền Trân Công Chúa, thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) tại Huế, đã xây dựng xong nhưng phải rào lại vì chưa đủ điều kiện đấu nối ra quốc lộ.
Thời gian qua, người dân tại tổ dân phố Cư Chánh (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) không khỏi thắc mắc khi đoạn cuối đường Huyền Trân Công Chúa dù đã đầu tư hoàn thiện nhưng chưa được đưa vào khai thác.
Đoạn này dài hơn 80m, nối ra tuyến quốc lộ 49, trước khi được đầu tư nâng cấp là đường đất, hư hỏng nặng, thường xuyên xảy ra tình trạng lầy lội, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, đoạn cuối đường Huyền Trân Công Chúa đã hoàn thành xây dựng từ năm 2025 nhưng chưa đủ điều kiện để đấu nối với quốc lộ 49.
Để đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan quản lý đã rào chắn lại bằng nhiều cột bê tông, đồng thời cắm biển cấm các phương tiện đi vào.
Được biết, công trình nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế.
Tiểu dự án này đã được Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) thành phố Huế phê duyệt hồ sơ thiết kế từ năm 2018, với tổng chiều dài tuyến hơn 4,1km. Điểm đầu dự án giao với đường Bùi Thị Xuân, điểm cuối giao quốc lộ 49.
Dự án chỉ thi công nâng cấp, mở rộng 2 phía đầu đường, đoạn ở giữa dài 0,39km (khu làng hương Thủy Xuân) không đầu tư xây dựng.
Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện, phục vụ việc đi lại của người dân, riêng đoạn cuối tuyến chưa cho phương tiện đi qua.
Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, tuyến đường Huyền Trân Công Chúa chưa đủ điều kiện đấu nối ra quốc lộ 49 là do vị trí dự kiến đấu nối có bán kính đường cong nhỏ hơn đường cong tối thiểu theo quy định.
Đoạn quốc lộ 49 tại khu vực phường Thủy Xuân là đường cấp IV đồng bằng và đã có 2 điểm đấu nối rất gần, không quá 1.000m. Sở Xây dựng thành phố Huế đã đề nghị chủ đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường Huyền Trân Công Chúa cũng như hạ tầng giao thông để đủ điều kiện đấu nối theo quy định.
Sau khi các hạng mục công trình hạ tầng theo quy hoạch được đầu tư đồng bộ, tuyến đường sẽ đảm bảo điều kiện đấu nối vào quốc lộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.
Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016.
Dự án thực hiện tại các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) và Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) với tổng mức đầu tư 223,87 triệu USD từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Các công trình thuộc dự án có vai trò quan trọng, mang tính chiến lược trong việc giải quyết tình trạng ngập lụt, vệ sinh môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các tỉnh.
Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, tháng 7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đến 30/6/2028.
Tiểu dự án Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, với 10 gói thầu xây lắp. Đến nay, mới có 7 gói thầu hoàn thành, đưa vào sử dụng, 4 gói thầu đang thi công; tỷ lệ giải ngân đạt gần 84%.