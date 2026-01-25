Dự án cầu và đường "đắp chiếu", nhà thầu dùng bạt che sắt thép

Dự án cầu qua sông Như Ý và đường 26m (đường Điềm Phùng Thị), thành phố Huế, đang tạm dừng thi công, máy móc, nhân lực đều đã rời khỏi hiện trường. Công trình được khởi công tháng 12/2024 với thời gian thực hiện trong vòng 1 năm, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế làm chủ đầu tư. Điểm đầu dự án tại nút giao đường Điềm Phùng Thị hiện trạng, điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch 36m thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương.

Tổng mức đầu tư của dự án là 180 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư hơn 100 tỷ đồng. Công trình được xây dựng nhằm kết nối các khu vực trung tâm thành phố Huế với đô thị mới An Vân Dương, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và du lịch phát triển.

Hiện trạng cầu vòm vượt sông Như Ý sau khi nhà thầu triển khai thi công một số hạng mục ban đầu. Đại diện chủ đầu tư cho biết đến nay toàn bộ dự án mới hoàn thành khoảng 45% giá trị xây lắp theo hợp đồng. Nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ được xác định do công trình nằm giữa lòng sông, khi xảy ra mưa lũ khiến việc thi công bị ảnh hưởng, gián đoạn.

Mặt khác, công tác giải phóng mặt bằng tại hai đầu cầu chưa hoàn thành, trong quá trình đóng cọc thi công đã phát sinh rung chấn, gây nứt nhà, dẫn đến việc người dân phản ánh và ngăn cản.

Vật liệu sắt thép phục vụ thi công cầu vòm qua sông Như Ý bị rỉ sét sau các đợt mưa lũ lớn hồi cuối năm 2025.

Ông Nguyễn Đắc Hiệp, người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án cho biết, bà con rất ủng hộ việc làm đường và cầu qua sông Như Ý. Nhiều hộ bị thu hồi đất đã chấp hành tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án. Thời gian đầu, đơn vị thi công dùng máy móc đóng cọc, khoan nhồi khiến địa chấn rung lắc, làm nứt nhà cửa, người dân có góp ý chứ không phải ngăn cản (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sau khi người dân phản ánh sắt, thép của dự án bị ngâm nước dẫn đến rỉ sét, nguy cơ ảnh hưởng chất lượng công trình, nhà thầu đã sử dụng bột xi măng khuấy nước để phủ lên bề mặt và lấy bạt che lại. Đại diện chủ đầu tư cho rằng cách xử lý này là bình thường và khẳng định không ảnh hưởng chất lượng cầu sau này.

Vật liệu chưa sử dụng nằm ngổn ngang trên công trường.

Dòng chảy của sông Như Ý bị chặn lại, tạo mặt bằng thi công dự án.

Việc đi lại của người dân qua khu vực dự án bị ảnh hưởng khi tuyến đường 2 bên cầu bị bóp nhỏ để phục vụ quá trình xây dựng.

Đối với đường dẫn 2 đầu cầu, theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, công trình nêu trên ảnh hưởng đến 48 hộ dân, trong đó, có 42 hộ thuộc diện bố trí tái định cư. Đến nay, còn vướng mắc, dự án chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng nên nhiều hạng mục chưa thể triển khai xây dựng.

Trong tháng 12/2025, UBND phường Vỹ Dạ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng tại 2 đầu cầu. Chủ đầu tư đang triển khai thủ tục chi trả tiền bồi thường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 1.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế cho biết, dự án đường 26m và cầu vượt sông Như Ý đã được gia hạn thời gian thi công đến ngày 15/10. Từ tháng 2, đơn vị sẽ yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công hạng mục cầu vòm, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 30/8 và hoàn thành toàn bộ dự án, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã gia hạn.

Vị trí đường Điềm Phùng Thị hiện hữu, nơi triển khai dự án cầu và đường vượt sông Như Ý (Ảnh: Google Maps).