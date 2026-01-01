"Đường cao tốc là tương lai của cả vùng, bà con sẵn sàng chia sẻ”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Văn (48 tuổi, trú tại xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) tại hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm năm 2025 mới diễn ra, trong đó có tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng lưỡng dụng Hòn Khoai.

Ông Văn chia sẻ khi nghe Nhà nước thu hồi đất để làm đường cao tốc, ban đầu người dân có tâm tư. Tuy nhiên, điều làm bà con yên tâm và đồng thuận đó là cách làm rõ ràng, công khai, minh bạch của chính quyền địa phương và các ngành chức năng.

Một đoạn cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang được thi công (Ảnh: V.Đ).

"Giá đất được xác định cụ thể, phương án bồi thường được công khai lấy ý kiến, thắc mắc của dân được giải thích đến nơi đến chốn, chi trả tiền bồi thường kịp thời, đúng đối tượng", ông Văn chia sẻ và nhấn mạnh rằng, "cái được lớn nhất không chỉ là tiền bồi thường mà còn là niềm tin của người dân".

Dự án cao tốc khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút nhưng công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao cho đơn vị thi công. "Đây là điều mà người dân chúng tôi rất tự hào vì trong đó có phần đóng góp của mình", ông Văn bày tỏ.

Đại diện người dân ở địa phương cho rằng, đường cao tốc không chỉ đi qua đất của dân, mà còn là tương lai của cả vùng.

"Mai đây, con cháu chúng tôi đi lại thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, Đất Mũi - Cà Mau không còn là "điểm cuối", mà trở thành điểm kết nối phát triển. Nghĩ được như vậy bà con chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, hy sinh một phần lợi ích trước mắt vì lợi ích lâu dài", ông Văn kỳ vọng.

Người dân địa phương cũng mong rằng trong thời gian tới, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng an toàn, hiệu quả, xứng đáng với sự đồng thuận và hy sinh của người dân.

Ông Nguyễn Văn Văn, người dân ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được UBND tỉnh phê duyệt dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư 2.028 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc có chiều dài 81km, ảnh hưởng 5 tổ chức và hơn 1.640 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 10 xã; tổng diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 713ha, đến nay đã bàn giao mặt bằng gần 100%.

Đối với đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, tổng diện tích thu hồi đất hơn 20,9ha và ảnh hưởng 3 tổ chức, 2 hộ dân; đến nay mặt bằng đã bàn giao 100%.

Với dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tổng diện tích đất bị thu hồi hơn 12,1ha, ảnh hưởng một tổ chức; 100% mặt bằng đã bàn giao thi công.

Hòn Khoai nhìn từ đất liền xã Đất Mũi. Tới đây sẽ có đường giao thông (cầu vượt biển) dài gần 18km nối đất liền ra đảo (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trân trọng cảm ơn bà con đã hy sinh lợi ích của mình vì việc chung. Ông mong muốn tiếp tục có sự hỗ trợ của bà con trong quá trình thi công của các đơn vị.

"Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để triển khai hoàn thành sớm dự án đưa vào phục vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", ông Hải chia sẻ.

Bí thư Cà Mau cũng đề nghị các địa phương kiểm tra lại hồ sơ, thủ tục công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định, giải quyết những tồn đọng khác nếu có và hỗ trợ tích cực đơn vị thi công để việc triển khai dự án được thuận lợi.