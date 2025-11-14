Dùng vốn trong nước, khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Ngày 14/11, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 500 giường.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bị "trùm mền" từ tháng 7/2022 đến nay (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm hai phần, một là điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, hai là điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (do chênh lệch tỷ giá).

Cụ thể, sẽ điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án gồm: vốn vay ODA của Chính phủ Hungary (hơn 272 tỷ đồng), vốn ngân sách trung ương (1.334 tỷ đồng), vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương (hơn 465 tỷ đồng). Đồng thời điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (do chênh lệch tỷ giá) khoảng 344 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến là 2.071 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Hoàng Quốc Cường cho biết việc điều chỉnh chủ trương đầu tư bằng sử dụng nguồn vốn trong nước như nêu trên sẽ làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo để tiếp tục triển khai dự án này.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: CTV).

Dự án bệnh viện Ung bướu có tổng mức đầu tư gần 1.728 tỷ đồng, được khởi công năm 2017 và tạm ngưng thực hiện từ ngày 11/7/2022 đến nay do hiệp định vay với Hungary đã hết hạn.

Từ đó đến nay bệnh viện bị bỏ hoang trong khi Bệnh viện Ung bướu hiện hữu quá tải và xuống cấp trầm trọng.

Đây là bệnh viện mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, nhiều lần đốc thúc, nhắc nhở chỉ đạo nhanh chóng hoàn tất thủ tục khởi động lại trong tháng 11, không đợi đến tháng 12 như kế hoạch của thành phố.