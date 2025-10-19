Thủ tướng: Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành vào năm 2026

Trưa 19/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thị sát các dự án trọng điểm tại TP Cần Thơ, ngay sau buổi tiếp xúc cử tri tại Thành ủy.

Các dự án được kiểm tra bao gồm khu nhà ở xã hội Nam Long 2, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú và Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo các bộ, ngành và TP Cần Thơ.

Thủ tướng thị sát dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lắng nghe báo cáo về tiến độ và những vướng mắc từ nhà thầu và chủ đầu tư.

Ông nhấn mạnh, những gì sai phạm phải xử lý nhưng dự án phải tiếp tục, hoàn thành trong năm 2026. Việc xử lý sẽ làm theo kết luận thanh tra, cấp nào có thẩm quyền sẽ chuyển cho cấp đấy thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu, dự án phải triển khai ngay và đưa vào hoạt động năm 2026. Trong khâu xây dựng cần làm những gì, ban quản lý dự án phải xác định.

Về nguồn vốn ODA đã được viện trợ, Thủ tướng lưu ý cần nghiệm thu, đánh giá lại tất cả hàng hóa đã mua để quyết toán, thanh toán, đồng thời ra quyết định mới đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương.

Nói về dự án này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, thứ nhất là không để lãng phí; thứ hai là yêu cầu chữa bệnh của nhân dân rất cấp bách vì liên quan tính mạng, sức khỏe; thứ ba phải củng cố lại ban quản lý, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Còn về vốn, ông cho biết trước hết Trung ương sẽ hỗ trợ nhưng phải xem hoạch toán là bao nhiêu, kết thúc quyết định ODA, làm quyết định mới...

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng, khởi công năm 2017, đến năm 2022 đã "đắp chiếu" (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, với quy mô 500 giường và tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng, khởi công năm 2017 nhưng đã "đắp chiếu" từ năm 2022.

Tại Khu nhà ở xã hội Nam Long 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh cam kết rút ngắn tiến độ của chủ đầu tư, đồng thời lưu ý nâng cao chất lượng và tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội với đầy đủ hạ tầng dùng chung với nhà ở thương mại, bao gồm giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao để người dân được tiếp cận bình đẳng.

Thủ tướng đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục nghiên cứu quy định chung để có chính sách riêng phù hợp về nhà ở xã hội; quy hoạch đất đai, giao chủ đầu tư Nam Long và các doanh nghiệp làm tốt tiếp tục thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo cơ chế, chính sách mới đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành, nhằm phục vụ tốt nhu cầu về nhà ở của công nhân, người thu nhập thấp, cán bộ thay đổi nơi làm việc do sắp xếp bộ máy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một số hộ gia đình trong dự án (Ảnh: CTV).

Theo Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, TP Cần Thơ (mới, bao gồm Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang) được giao chỉ tiêu 16.900 căn. Đến ngày 15/10, TP Cần Thơ đã triển khai 10 dự án nhà ở xã hội, trong đó 3 dự án hoàn thành và 7 dự án đang triển khai.

Giai đoạn 2021-2024, thành phố đã hoàn thành 2.252 căn. Năm 2025, TP Cần Thơ dự kiến hoàn thành 1.073/1.397 căn, đạt 77% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. 324 căn còn lại dự kiến thành phố hoàn thành trong quý II/2026. Lũy kế từ năm 2021 đến năm 2025, địa phương đã hoàn thành tổng cộng 3.649 căn nhà ở xã hội.